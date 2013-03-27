الأرجنتينيون في بوليفيا.. مثل مريض هدّ الهزال جسده

مثل مريض هدّ الهزال جسده، كان حال كل لاعبي الأرجنتين، وهم يحاولون ضخ القوة في قلوبهم، والأنفاس في رئاتهم، أثناء مواجهتهم لمنتخب بوليفيا البارحة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2014 الذي سيقام في البرازيل.

إذ خنقت الأجواء المناخية في بوليفيا بسبب ارتفاعها عن سطح البحر (3560) مترا، الأنفاس، وانهكت الأجساد، ففقد لاعبو "التانغو"، جلّ قوتهم، متمسكين بما تبقى منها، لتجنب الهزيمة.

وأظهرت عدسات المصورين ميسي وهو يتقيأ على أرضية الملعب من فرط الإرهاق، كما ظهر في لقطات أخرى وهو يمشي على البساط الأخضر، كمريض دهمته الحمى.

وأهدر قائد المنتخب الارجنتيني فرصة حقيقية للتسجيل لا يضيعها في العادة، ولكن ما مر به خلال المباراة أثر بشكل كبير على أدائه.

وعاني لاعب الأرجنتين وريال مدريد أنخيل دي ماريا من صعوبة كبيرة في التنفس خلال المباراة، ما اضطره للاستنجاد بكمامة أكسجين، غير أنه لم يستطيع اكمال المباراة وخرج على نقالة قبل دقيقة واحدة من انتهائها.



ولم تنفع الاجراءات الاحترازية التي قام بها مدرب الأرجنتين سابيلا حين درّب لاعبيه قبل المباراة في مقصورة مقاومة للضغط لمساعدتهم على تجاوز الجوّ الخانق.

ميسي يتقيأ على أرضية الملعب من فرط الارهاق ‹ › ماسكيرانو ودي ماريا وماكسي وميسي وايفر بانغيا ولافيتزي بعد نهاية المباراة ‹ › ليونيل ميسي وخافير ماسكيرانو في الطائرة الخاصة ‹ ›

العودة بطائرات خاصة



إلى ذلك، أعلن ناديا مانشستر يوناتيد متصدر الدوري الإنكليزي، ونظيره برشلونة متصدر الدوري الإسباني، عن استئجار طائرات خاصة من أجل إعادة لاعبيهم إلى أنديتهم والانخراط في تدريباتهم استعدادا للاستحقاقات المحلية والأوروبية.

وقال المدير الفني لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون أن ناديه الانكليزي استأجر طائرات خاصة لاعادة لاعبيه، وذلك في اطار سعيها لعودة اللاعبين في ظروف مريحة وفي أسرع وقت ممكن.

واستأجر اليوناتيد طائرة خاصة أقلت الياباني شنجي كاغاوا الذي شارك في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الأردني في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم، كما فعل الأمر نفسه مع المكسيكي تشيشاريتو الذي شارك مع منتخب بلاده ضد الولايات المتحدة في إطار تصفيات أميركا الشمالية المؤهلة لكاس العالم.

وفي برشلونة، استأجر النادي الكتالوني طائرة خاصة أقلت لاعبي الأرجنتين والفريق الاسباني ليونيل ميسي وخافير ماسكيرانو الذين عادوا مباشرة عقب انتهاء مباراة منتخبهم أمام بوليفيا.

وقال مسؤول في نادي برشلونة أن الطائرة الخاصة التي أقلت ميسي وماسكيرانو تم استئجارها خصيصا لهذا الأمر، وذلك لتجنيبهما المزيد من الإرهاق خصوصا في ظل الاعياء الشديد الذي تعرضا له بسبب الأجواء المناخية التي صاحبت لقاءهم في بوليفيا.