صدام أم توافق

* يبدو أن ثورة التغيير التي هبت علي اللجنة الأولمبية بعد الانتخابات الأخيرة.. جاءت لتواكب ثورة الشارع المصري.. ولذلك كان أول قرار للمجلس الجديد هو إعلان الحرب علي قانون الرياضة الجديد الذي يفرض نظام الدورتين الانتخابيتين علي كل مرشح!! وسواء اتفقنا أو اختلفنا حول هذا البند.. فهو قديم وليس جديدا. وتم العمل به منذ سنوات في الاتحادات واللجنة. والعشرات تم استبعادهم من الترشح بسبب هذا البند الانتخابي سواء في الانتخابات الأخيرة أو ما قبلها!!



لكن فجأة عاد الحديث عن الغاء هذا النظام في اللجنة الأولمبية التي أرسلت للاتحادات تطلب رأيها في هذا البند بالذات لإلغائه في اللجنة الأولمبية ليصبح المجال مفتوحا أمام المرشح حتي الممات وربنا يطول في أعمارهم جميعا!!



* المؤسف أن رؤساء الاتحادات الحاليين بينهم الكثيرون الذين حاربوا لتطبيق هذا البند من قبل لاستبعاد الرؤساء السابقين فخلت المقاعد وجلسوا هم عليها. وكانوا يصفقون ويساندون ويدعمون هذه اللائحة.



الآن بعد أن اقترب الكثيرون من الخروج والابتعاد عن الكرسي في دورتهم الثانية.. انقلبوا علي اللائحة ويبحثون في سلبياتها ويطالبون بالتغيير حتي يجلسون علي الكرسي بالوراثة منذ الاستيلاء عليه وحتي الممات!!



ويبدو أن اللجنة الأولمبية هي التي تتزعم هذا الموقف نتيجة لضغوط الاتحادات ورؤسائها أصحاب المصالح الذين يقضون الدورة الثانية وأصبحوا علي وشك الرحيل في نهاية تلك الدورة.. ومجموعة أخري تريد الاستيلاء علي اللجنة الأولمبية عن طريق الحصول علي ¢صك¢ القفزات الأولمبي من اللجنة الدولية. في النهاية يبقي الوزير العامري فاروق حائرا بين أصحاب المصالح الذين لا يقولون كلمة لوجه الله. بل لوجه مصالحهم حتي ولو كان ذلك علي رقبة الرياضة المصرية.. المهم أن يكون كله بالقانون وبالتمرير تحت مسمي اللوائح الدولية. واللوائح الأولمبية!!



وبتقولوا ثورة؟!! هي فين الثورة؟!!

*نقلا عن صحيفة "الجمهورية" المصرية.