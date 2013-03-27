"موناكو" يغري مانشيني بـ 8 ملايين يورو سنوياً

بدأ نادي موناكو التفكير في الموسم الكروي المقبل، بعدما ضمن بشكل كبير الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم.

ورصدت إدارة الفريق مبلغ 200 مليون يورو لجلب أفضل اللاعبين المتوفرين بالسوق، بالإضافة للمدرب الايطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي.

وأفادت صحيفة " لاغازيتا ديلو سبورت"اليوم الأربعاء، أن نادي موناكو مستعد لمنح راتب سنوي بقيمة 8 ملايين يورو لمانشيني لشغل رئاسة الإدارة الفنية لفريق الإمارة.

وبحسب المصدر نفسه، فان مالك نادي موناكو، الملياردير الروسي ديميتري ريبولينوف، يريد استغلال السمعة الطيبة والاحترام الكبير الذي يملكه مانشيني لدى العديد من نجوم الكرة العالمية قصد جلب البعض منهم إلى الفريق بداية من الصيف المقبل.



وأوضح موقع "ماكسي فوت" الفرنسي أن المدرب الحالي لموناكو، الايطالي كلاوديو رانييري يملك شخصية مغايرة لمانشيني، في إشارة إلى الصرامة المبالغ فيها التي يتعامل بها رانييري مع لاعبيه.

وكانت تقارير صحافية إنكليزية قد أشارت في الأيام القليلة الماضية أن مانشيني مهدد بالإقالة من نادي مانشستر سيتي عند نهاية الموسم الكروي الجاري بسبب فقدان الفريق للقب الدوري الإنكليزي الممتاز والخروج من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ويعد نادي موناكو الفريق الوحيد لإمارة موناكو، المستقلة ذاتياً عن فرنسا. و قد هبط قبل سنتين إلى الدرجة الثانية للدوري الفرنسي لكرة القدم، ولكنه يقترب حالياً من العودة إلى الدرجة الأولى ( ليغ1) بحيث يتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 58 نقطة من 29 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر، نادي نانت و 8 نقاط عن صاحبي المركز الثالث، فريقي كون وغانغامب، وذلك قبل تسع جولات من اختتام المسابقة، مع العلم أن الأندية التي تنهي البطولة في المراتب الثلاث الأولى تصعد مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى.

والملياردير الروسي ديميتري ريبولينوف هو مالك ورئيس نادي موناكو منذ شهر ديسمبر 2011. وقد فضل الاستقرار في هذه الإمارة الصغيرة بسبب الإعفاء الضريبي الذي تتميز به مقارنة ببقية بلدان العالم.

