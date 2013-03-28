القريني لـ"الأولمبية": بيانكم مغلوط.. واستقالتي عند الرئيس العام

أعلن المشرف على المنتخبات السعودية، سلمان القريني، استقالته رسمياً من اللجنة الأولمبية السعودية في بيان أصدره، مساء اليوم الخميس، رداً على بيان اللجنة الأولمبية أمس الأربعاء.



واستغرب القريني ما تضمنه بيان اللجنة الأولمبية من معلومات لم يوفق في طرحها بشكلها الصحيح، على حسب وصفه.



ونفى القريني أن يكون قد صرح أو صدر عنه أي حديث حول علاقته الوظيفية باللجنة الأولمبية، مستغرباً صدور بيان رسمي من اللجنة الأولمبية الذي تحدث عن ردة فعل ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي فقط كما ذكر البيان.



وأشار القريني إلى أن البيان تحدث عن وضعه الوظيفي وعلاقته باللجنة الأولمبية، بينما من المفترض أن يتم تداوله عبر الطرق الرسمية المعمول بها بعيداً عن الإعلام تغليباً للمصلحة العامة، لا سيما أن البيان تحدث عن أنظمة وإجراءات تخص العلاقة الوظيفية بين الجهة ومنسوبيها.

وأكد القريني تقديمه الاستقالة بشكل رسمي من اللجنة الأولمبية، صباح أمس الأربعاء، لرئيس اللجنة الأمير نواف بن فيصل، متضمنة مسبباتها وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها، كما أشارت "العربية.نت"، أمس الأربعاء.

ورفض القريني الحديث عن أسباب استقالته، واعتبرها أموراً شخصية، ولن يتحدث عنها إلا إذا دعت الحاجة لذلك.

إلى ذلك، نفى مصدر في إدارة نادي النصر السعودي لـ"العربية.نت"، الأنباء حول عودة سلمان القريني من جديد لإدارة النادي بعد أن قدم استقالته من اللجنة الأولمبية السعودية، واعتذر عن الاستمرار في العمل بإدارة المنتخبات كمشرف على المنتخب السعودي الأول أمس الأربعاء.

وكان القريني قد شغل منصب مشرف الإدارة العامة بالفريق الأول بنادي النصر قبل أن يعتذر عن إكمال مهمته العام الماضي.

