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القريني لـ"الأولمبية": بيانكم مغلوط.. واستقالتي عند الرئيس العام

المصدر: الرياض - طارق القويفل
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أعلن المشرف على المنتخبات السعودية، سلمان القريني، استقالته رسمياً من اللجنة الأولمبية السعودية في بيان أصدره، مساء اليوم الخميس، رداً على بيان اللجنة الأولمبية أمس الأربعاء.

الأربعاء 15 جمادى الأول 1434هـ - 27 مارس 2013م الأربعاء 15 جمادى الأول 1434هـ - 27 مارس 2013م

واستغرب القريني ما تضمنه بيان اللجنة الأولمبية من معلومات لم يوفق في طرحها بشكلها الصحيح، على حسب وصفه.

ونفى القريني أن يكون قد صرح أو صدر عنه أي حديث حول علاقته الوظيفية باللجنة الأولمبية، مستغرباً صدور بيان رسمي من اللجنة الأولمبية الذي تحدث عن ردة فعل ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي فقط كما ذكر البيان.

وأشار القريني إلى أن البيان تحدث عن وضعه الوظيفي وعلاقته باللجنة الأولمبية، بينما من المفترض أن يتم تداوله عبر الطرق الرسمية المعمول بها بعيداً عن الإعلام تغليباً للمصلحة العامة، لا سيما أن البيان تحدث عن أنظمة وإجراءات تخص العلاقة الوظيفية بين الجهة ومنسوبيها.

الخميس 16 جمادي الأول 1434هـ - 28 مارس 2013م الخميس 16 جمادي الأول 1434هـ - 28 مارس 2013م

وأكد القريني تقديمه الاستقالة بشكل رسمي من اللجنة الأولمبية، صباح أمس الأربعاء، لرئيس اللجنة الأمير نواف بن فيصل، متضمنة مسبباتها وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها، كما أشارت "العربية.نت"، أمس الأربعاء.

ورفض القريني الحديث عن أسباب استقالته، واعتبرها أموراً شخصية، ولن يتحدث عنها إلا إذا دعت الحاجة لذلك.

إلى ذلك، نفى مصدر في إدارة نادي النصر السعودي لـ"العربية.نت"، الأنباء حول عودة سلمان القريني من جديد لإدارة النادي بعد أن قدم استقالته من اللجنة الأولمبية السعودية، واعتذر عن الاستمرار في العمل بإدارة المنتخبات كمشرف على المنتخب السعودي الأول أمس الأربعاء.
وكان القريني قد شغل منصب مشرف الإدارة العامة بالفريق الأول بنادي النصر قبل أن يعتذر عن إكمال مهمته العام الماضي.

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