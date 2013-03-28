إنجاز جديد.. فان بيرسي يتخطى عدد أهداف كرويف الدولية

نجح مهاجم منتخب هولندا ومانشستر يونايتد الإنكليزي روبن فان بيرسي في تحقيق إنجاز تهديفي جديد يضاف لسجل إنجازاته التهديفية، حين تمكن من تخطي أسطورة كرة القدم الهولندية يوهان كرويف، في عدد الأهداف الدولية المسجلة له مع منتخب هولندا.

وكان فان بيرسي قد سجل، البارحة الأولى، هدفين من أصل أربعة فاز بهما منتخب هولندا على نظيره الروماني في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل، ما رفع رصيده من الأهداف مع المنتخب الهولندي إلى (34) هدفا ليكسر الرقم المسجل باسم كرويف، والذي يبلغ (33) هدفا.

وبات فان بيرسي الذي يقدم أفضل مواسمه مع منتخب بلاده وناديه الإنكليزي مانشستر يونايتد خامس أفضل هداف في تاريخ المنتخب الهولندي.

إلى ذلك، أعلن فان بيرسي أنه سوف يبقى في صفوف مانشستر يونايتد حتى اعتزاله، متعهدا بعدم الانضمام لأندية أخرى.

وقال فان بيرسي (29 عاما): "مانشستر يونايتد سيكون النادي الأخير بالنسبة لي، هناك بعض الأندية التي يجد فيها اللاعبون التقدير المناسب من بينها يوفنتوس وأيه سي ميلان ومانشستر يونايتد الذي سأعتزل اللعبة فيه".

وأشار بيرسي إلى أنه يجد كل يوم تحديا جديدا مع اليونايتد، ومستواه يتطور بشكل جيد خصوصا في وجود مدرب جيد مثل فيرغسون.

وكان فان بيرسي قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد العام الماضي قادما من أرسنال مقابل (22 مليون جنيه إسترليني)، ونجح في تقديم مستويات طيبة مع مانشستر يونايتد وسجل معه (23) هدفا في (31) مباراة.