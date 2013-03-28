برشلونة .. حتى في يوم "الإجازة" يتدربون

تدرب الأرجنتينيان ليونيل ميسي وخافيير ماسيكرانو، اليوم الخميس، في يوم إجازتهما، أملا في استعادة لياقتهما مع برشلونة عقب رحلة طويلة من بوليفيا، حيث شاركا مع منتخب بلادهما في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ووصل كلا اللاعبين، أمس الأربعاء، إلى برشلونة على متن طائرة خاصة وفرها لهما النادي الكاتالوني، واليوم تدربا طواعية.

وإلى جانب ميسي وماسكيرانو، شارك في التدريب أيضا 11 لاعبا من الفريق الأول لبرشلونة، رغم أن اليوم كان مقررا للراحة.

وكان الهدف من تدريبات البعض مواصلة العلاج الطبيعي، فيما حذا آخرون حذو الأرجنتينيين.

وحضر المران من لاعبي الفريق الأول فيكتور فالديس وإريك أبيدال وبيدرو وأدريانو وميسي وماسكيرانو وبينتو وجوردي ألبا وأليكسندر سونغ وتشافي هيرنانديز وسيسك فابريغاس وديفيد فيا وأندريس إنييستا.

ويعاني تشافي وأدريانو وألبا وبدرو من الإصابة.