فيرغسون يتيح لـ"غيغز" فرصة الوصول لـ ١٠٠٠ مباراة مع مانشستر

أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون أن في استطاعة لاعبه الويلزي رايان غيغز الوصول للمباراة رقم (1000) في مسيرته بقميص مانشستر يونايتد.

وقال فيرغسون للصحافيين: "سأوافق على تمديد عقد غيغز لموسمين قادمين، الأمر الذي سيتيح له الفرصة للوصول للألفية بقميص مانشستر يونايتد".

وأضاف: "لياقة غيغز ستساعده على الصمود في الملاعب، وتقديم كل ما لديه من إمكانيات حتى يبلغ مبتغاه، بعدما وصل مؤخرا للمباراة (1000) خلال مسيرته مع مانشستر ومنتخب بلاده ويلز".

وفي حال تم ذلك، فإن غيغز سوف يكون على أعتاب المباراة (1000) في مسيرته مع مانشستر يونايتد التي بدأت منذ العام 1991.

واعتبر فيرغسون أن غيغز "إنسان استثنائي ومحظوظ في آن واحد لأنه يحافظ على نفسه، ولم يتعرض لإصابات خطيرة مثل بقية اللاعبين، كما أنه قدم الكثير منذ التحاقه بصفوف مانشستر يونايتد".

وكشف المدير الفني لمانشستر يونايتد أن اللاعب الويلزي لم يغب يوما عن أي حصة تدريبية تحت قيادته، في ظل التزام وحماس كبيرين يبديهما في التدريبات والمباريات.

من جهته، اعترف غيغز بأنه لم يكن يتوقع أبداً أن يصل لمباراته الألف في مسيرته الكروية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه كان يسعى دوما للاستمرار في اللعب دون النظر للأرقام.

وكان غيغز (39 عاما) قد خاض هذا الشهر مباراته الرسمية الألف في مسيرته الكروية سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وكانت المباراة رقم (1000) أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وتوزعت مباريات غيغز الألف ما بين (933) مباراة مع مانشستر يونايتد و(64) مع منتخب ويلز و(4) مباريات مع منتخب بريطانيا العظمى في أولمبياد لندن الماضي، مع العلم أنه سجل (169) هدفا طوال مسيرته الكروية.

يذكر أن غيغز ظهر للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد عندما كان عمره (17) عاما في لقاء أمام إيفرتون عام 1991، وبات سابع لاعب بريطاني يخوض ١٠٠٠ لقاء على أعلى المستويات، لكنه يبعد كثيرا عن الرقم القياسي المسجل باسم بيتر شيلتون حارس بريطانيا وهو 1387 مباراة.

