والد كافاني لـ"ريال مدريد": ادفعوا ٦٠ مليون يورو لتحصلوا عليه

اعتبر والد المهاجم الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني أن حظوظ ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع نجله تبلغ 50 بالمئة، لكن على النادي الملكي أن يدفع حوالي 60 مليون يورو لفريقه الحالي نابولي الإيطالي من أجل إقناع الأخير بالتخلي عنه.



وارتبط اسم كافاني منذ فترة طويلة بانتقال محتمل إلى أندية كبرى مثل تشلسي ومانشستر سيتي الإنكليزيين وريال مدريد، ومع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية يعود اسم المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى الواجهة مجددا.



"رفض نابولي عروضا من أندية عدة"، هذا ما قاله لويس كافاني لتلفزيون "ماركا تي في" الإسباني، مؤكدا حصول اتصال بين ريال مدريد ونابولي من أجل نجله، لكنه استبعد بأن يتخلى الأخير عن الهداف الأوروغوياني بأقل من 60 مليون يورو.



وأضاف لويس كافاني "حظوظ انتقاله الى ريال مدريد تبلغ 50 بالمئة، لكن المفاوضات مع نابولي صعبة للغاية".



وكان رئيس نابولي اوريليو دي لورينتيس اعترف سابقا بأن الانتقال الى الدوري الإسباني قد يغري كافاني شرط أن يتمكن ريال مدريد من دفع قيمة البند الذي يسمح بفسخ عقد الاورغوياني الذي يدافع عن ألوان الفريق الجنوبي منذ 2010 بعد أن انتقل اليه من باليرمو بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وقدم كافاني أداء مميزا منذ انضمامه إلى نابولي إذ سجل له 69 هدفا في 96 مباراة في الدوري حتى الآن، بينها 20 هذا الموسم، إضافة إلى 7 أهداف في 9 مباريات معه في مسابقة الكأس التي توج بها الموسم الماضي، و19 في 25 مباراة على الصعيد القاري.

