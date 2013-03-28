"لكمة" خاطفة .. تهدد سواريز بالإيقاف

يواجه لويس سواريز مهاجم منتخب الأوروغواي خطر الايقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تعرضه بالضرب للاعب خصم خلال لقاء بلاده مع تشيلي (صفر-2) امس الثلاثاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال البرازيل 2014 لكرة القدم.



وقام سواريز، مهاجم ليفربول الانكليزي، بلكم المدافع التشيلياني غونزالو خارا على وجهه بدون كرة، في مشهد لم يضبطه حكم المباراة الارجنتيني نستور بيتانا.



وذكر الاتحاد الدولي أنه لا يزال "في مرحلة جمع التقارير ولمدة 24 ساعة بعد انتهاء المباريات".



وسيغيب سواريز عن مواجهة فنزويلا المقبلة في 11 يونيو لتراكم البطاقات الصفراء، لكن حركته ضد تشيلي قد تبعده لفترة اطول عن التصفيات التي تعاني فيها بلاده وتحتل المركز السادس في المجموعة الموحدة.

