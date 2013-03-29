الدوري السعودي: الهلال والاتحاد.. قمة "ثأرية"

يسعى الهلال إلى مواصلة مطاردة المتصدر الفتح حينما يستضيف الاتحاد في الرياض في الجولة 23 من دوري زين السعودي.

ويترقب الفتح المتصدر المباراة كون تعادل الهلال أو خسارته وفوزه على غريمه التقليدي هجر سيتوجه ببطولة الدوري لأول مرة في تاريخه.

ويأمل الهلال أن يستغل ظروف الاتحاد الذي عانى هذا الموسم من مشكلات مالية وإدارية جعلت الفريق يظهر بصورة مغايرة عما كان يظهر عليه في المواسم السابقة.

ويخشى الكرواتي زلاتكو مدرب الهلال أن تؤثر إصابة الحارس عبدالله السديري على الفريق لاسيما بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال هذا الموسم, بينما تنفس الصعداء بعودة الخماسي الدولي نواف العابد وسالم الدوسري وسلطان البيشي وعبدالله الزوري وسلمان الفرج.

وفي المقابل يبحث الاتحاد عن نتيجة إيجابية ترضي جماهيره الغاضبة من تردي نتائج الفريق هذا الموسم, بينما تأكدت مشاركة الثلاثي المصاب أسامة المولد وسلمان صبياني وحمد المنتشري بعد شفائهم من الإصابة، ويعول مدرب الاتحاد كثيراً على لاعبيه الدوليين الذين أبدوا جاهزية كبيرة للمشاركة في المباراة، وهم سعود كريري وفهد المولد ونايف هزازي وأحمد عسيري وفواز القرني وعبدالفتاح عسيري.

يدخل الهلال اللقاء برصيد "48" نقطة في المركز الثاني، بينما يدخل الاتحاد اللقاء برصيد 30 نقطة في المركز السابع.

وفي بقية المباريات يستضيف نجران نظيره النصر في مباراة يبحث فيها الفريقين عن النقاط الثلاث، فرغم الظروف الصعبة التي عاشها نجران خلال الأيام الماضية والتي تمثلت في غياب اللاعبين يومين عن التدريبات احتجاجا منهم على عدم تسلمهم رواتبهم لستة أشهر فإنه يبحث عن فوز يقربه من الحصول على مقعد للتأهل لكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يأمل النصر في الاستفادة من خسارة الأهلي منافسه على المركز الرابع وتحقيق ثلاث نقاط، لاسيما أنه تبقت له مباراة مؤجلة أمام هجر.

ويحتل نجران المركز التاسع برصيد "34" نقطة، بينما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع.

كما يستضيف الشباب الثاني برصيد 44 نقطة نظيره التعاون صاحب المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، ويلاقي الاتفاق صاحب المركز السادس برصيد 34 نقطة ضيفه الشعلة العاشر برصيد 21 نقطة، ويلعب الوحدة الذي اقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى مع الفيصلي الحادي عشر برصيد 18 نقطة.



