حرب مكشوفة على العميد

لو كان اتحاد كرة القدم بالعديلية قد اصدر قراراً لحظة تسلم مجلس ادارته لرقبة الكرة الكويتية وتعميما الى كل وسائل الاعلام المختلفة وجميع الاندية الرياضية بانه غير مسموح بأي انتقاد يوجه لجميع اعضاء هذا الاتحاد ولجانه المختلفة، وان كل قراراته والعقوبات التي يصدرها هي محصنة في التنظيمات الدولية، وان اي عضو في الجسم الإعلامي والادارة الرياضية في الاندية يتخطى هذه التعليمات ويتعرض لمملكة اتحاد الفشل الكروي بالانتقاد مهما كانت درجة سخونته فان مصيره ايقاف اداري وعقوبات مالية ضخمة لما وجدنا احدا ينتقد هذه المملكة والدولة داخل دولة وحكومة داخل حكومة اتقاء شر ديكتاتورية اتحاد بصم بالعشرة على فشله الاداري والفني، ولكن نحن كما يعلم جميع العالم نعيش في دولة تعيش وتحيا وتقتات على الحرية والديموقرطية، سمو الامير هو الوحيد الذي لا يوجه له النقد وذاته مصونة اما مادونه فالباب مفتوح امام اي مواطن كويتي ان توجه له سهام النقد البعيد عن التجريح والاساءة.



اتحاد الفشل الكروي بلجنته الانضباطية هو الوحيد الذي يفرض عقوبات على مقاس كل نادٍ ودرجة قربه لمجلس ادارته، فالمجلس الموالي يطبب على ظهره، ومجلس الادارة اللي يداحر ويرفض الركوع والتخاذل ويواجه قرارات الاتحاد الخاطئة بالانتقاد، ويدافع عن حقوق لاعبيه وفرقه الكروية وكيان ناديه يتم التعامل معه بطريقة مستفزة وتتخذ بحق منتسبيه قرارات انتقامية لا تربوية ولاتأديبية.



ونادي الكويت هو النادي المستهدف الاول لاتحاد الفشل الكروي لمواقفه الثابتة ومبادئه التي لا تتغير بتغير الأشخاص وآخرها قرار الانتقام الأكبر بايقاف مدير الفريق الكروى الاول عادل عقلة لسنة ميلادية فقط لانه انتقد مملكة اتحاد كرة القدم بالعديلية ومشرف الفريق محمد الهاجري فقط لانه دافع عن ناديه وأحد لاعبيه ورد على تهجم نائب رئيس موالٍ للاتحاد اساء للمؤسسة التي ينتمي اليها دون اي مبرر مع غرامة مالية 2000 دينار وحتى تكمل الطبخة تم توجيه انذار ايضا لرئيس النادي الابيض عبدالعزيز المرزوق وتغريمه 4000 دينار لانتقاده اتحاد الفشل الكروي في احد القنوات التلفزيونية.



يا ساتر من هكذا انتقام وتجنٍ وظلم كشف عن مخطط لضرب وتعمد ايذاء واثارة واستفزاز كل مجلس ادارة أي نادٍ يقف في وجه هيمنة مملكة اتحاد العديلية على مصير كرة القدم التي داس هذا الاتحاد في بطنها واوجعها بالتراجع المخيف لمستواها ونتائجها وترتيبها عربيا وآسيويا.

لجنة انضباط اتحاد الفشل الكروي هالمرة اعضاؤها (فصخوا اهدومهم) وطينوها وعموها وخضعوا لأوامر عليا باتحادهم بتعمد اتخاذ مثل تلك العقوبات المضحكة المبكية بحق عقلة والهاجري والمرزوق للتغطية على ردود فعل الجماهير المستاءة من فكر هذا الاتحاد والتي ترافقت مع تعادل المنتخب مع ايران وعدم التجديد لغوران بعد خراب فيلكا والدوس على طرف نادي الكويت الذي يعرف كيف يدافع عن حقوقه ويوقف مهزلة لجنة انضباط مملكة اتحاد الفشل الكروي!!

نقلاً عن "الراي" الكويتية

