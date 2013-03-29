"يويفا" للحكام: إذا ضبطتم حالة عنصرية .. أوقفوا المباراة

طالبت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، اليوم الخميس، بعقوبات أشد صرامة بالنسبة لحالات العنصرية والتمييز في كرة القدم.

وخلال اجتماع جرى في صوفيا، صدق "يويفا" على قرار بهذا الغرض، والذي تم اعتماده من قبل مجلس كرة القدم الاستراتيجي للمحترفين والذي يضم ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأوروبية "يويفا" واتحاد الأندية الأوروبية "إيكا" وبطولات الدوري الأوروبية (إي بي اف ال) ورابطة اللاعبين المحترفين في أوروبا.

كما شدد "يويفا" على التزامه بالدعم الكامل للحكام فيما يتعلق بإيقاف المباريات في حال وقوع حوادث عنصرية وطالب الاتحادات الوطنية والروابط بفعل المثل.

ويطالب "يويفا" أيضا اللاعبين والمدربين، "خاصة من لديهم منهم تأثير أكبر على من يرتكبون أعمال عنصرية"، بإدانة هذه الأعمال "حتى لو كان هذا الأمر سيجعلهم يواجهون انتقادات من معجبيهم أو من لاعبين".



