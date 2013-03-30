أنشيلوتي: "لا مانع من تلقي نصائح مورينهو"

اعتبر مدرب باريس سان جرمان الفرنسي "الإيطالي"كارلو أنشيلوتي أن لا مانع لديه من تلقي النصائح من مدرب ريال مدريد الإسباني"البرتغالي" جوزيه مورينهو حول غريمه برشلونة قبل لقاء الأخير مع سان جرمان، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي الذي قاد فريقه إلى فوز صعب الجمعة على ضيفه مونبلييه حامل اللقب 1-صفر في افتتاح المرحلة 30 من الدوري الفرنسي: "إذا أراد إعطاءنا النصائح سآخذها بكل سرور لقد فاز غالباً على برشلونة، لكنه لم يعطني أي شيء لا أدري إذا كان سيقوم بذلك يبقى أمامه أربعة أيام".

وجاء رد أنشيلوتي بعد تقرير صحافي تحدث عن منح مورينهو لسان جرمان شرائط فيديو مجهزة حول نقاط الضعف في الفريق الكاتالوني.

من جهة أخرى سيكون لاعب الوسط البرازيلي لوكاس جاهزاً لمباراة الثلاثاء بعد غيابه عن مباراة مونبلييه لمعاناته من إصابة في كاحله.

وقال أنشيلوتي: "بالنسبة للوكاس قررنا عدم المخاطرة به لم يصبح جاهزا100% لكنه سيكون معنا الثلاثاء، وبالنسبة للإيطالي تياغو موتا فإن الفحوصات التي أجراها كانت جيدة" وذلك بعد إعلانه، أول من أمس الخميس، بأن لاعب برشلونة السابق سيغيب عن مباراة الثلاثاء.

