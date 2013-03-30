اتحاد القدم السعودي يطلب القريني رسمياً

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً رسمياً لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير نواف بن فيصل، يتضمن طلب الحصول على خدمات سلمان القريني لمدة عام واحد، وذلك للإشراف "إدارياً" على المنتخب السعودي الأول.

ومن المنتظر أن توافق اللجنة الأولمبية على طلب اتحاد القدم السعودي, لاسيما بعد تدخل الأمير نواف بن فيصل في حل المشكلة التي حدثت الأسبوع الماضي بين اللجنة الأولمبية والقريني وحفظ الاستقالة التي تقدم بها الأخير من عمله باللجنة.

يذكر أن القريني قدم استقالته لرئيس اللجنة الأولمبية الأمير نواف بن فيصل بسبب خطاب وصله من أمين عام اللجنة محمد المسحل، يطلب فيه عودته إلى عمله باللجنة الأولمبية بعد انتهاء مباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا الأخيرة.

