الدوري الإنكليزي: توتنهام يسرق "الثالث" من تشلسي

المصدر: لندن - د ب أ

عزز فريق مانشستر يونايتد موقعه في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا غاليا من ملعب مضيفه سندرلاند بهدف نظيف، اليوم السبت، في المرحلة 31 من المسابقة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي سحق ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف نظيفة.

وانتزع توتنهام المركز الثالث من أنياب تشلسي، بعدما فاز على ملعب مضيفه سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف في الوقت الذي خسر فيها تشلسي على ملعب مضيفه ساوث امبتون 1-2 .

وفي باقي المباريات فاز أرسنال على ضيفه ريدينغ 4-1 وويستهام يونايتد على وست بروميتش البيون 3-1 وويغان على نورويتش سيتي 1- صفر.

وعلى ملعب سندرلاند جاء هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 27 عبر نيران صديقة بعدما سجل تايتوس برامبل لاعب سندرلاند هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وتصدى سيمون مينوليه حارس مرمى سندرلاند لعدة فرص حقيقية من لاعبي مانشستر، ولكنه لم ينجح في انقاذ فريقه من الهزيمة، التي جمدت رصيد الفريق عند 31 نقطة في المركز الـ16.



ويمكن لمانشستر سيتي أن يقلص الفارق خلف مانشستر يونايتد إلى 15 نقطة فقط في حال فاز على ضيفه نيوكاسل في وقت لاحق اليوم السبت، وذلك قبل ثماني جولات على نهاية الموسم.

واستحوذ مانشستر يونايتد على أغلب فترات المباراة، ولكنه فشل في إدراك شباك مينوليه، الذي قدم مباراة مذهلة.

وحسم مانشستر الفوز بتسديدة من المهاجم الهولندي الدولي روبن فان بيرسي اصدمت بأقدام تايتوس برامبل وسكنت الشباك.

وعلى ملعب الاتحاد أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين حملا توقيع المهاجم الأرجنتيني الدولي كارلوس تيفيز والجناح الإسباني ديفيد سيلفا في الدقيقتين 41 و45.

وفي الشوط الثاني أضاف فينسنت كومباني الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 56 قبل أن يحرز جيمس بيرش لاعب نيوكاسل هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 70، ليتجمد بذلك رصيد نيوكاسل عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وسقط تشلسي على ملعب مضيفه ساوث امبتون بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند 55 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع ساوث امبتون رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ14.

وتقدم جاي رودريغيز بهدف لساوث امبتون في الدقيقة 23 ثم تعادل جون تيري لتشلسي في الدقيقة 33 ولكن بعد دقيقتين فقط أضاف ريكي لمبيرت هدف الفوز لأصحاب الأرض.

واستغل توتنهام سقوط تشلسي، وحقق الفوز على ملعب مضيفه سوانزي سيتي بهدفين مقابل هدف.

وتقدم توتنهام بهدفين حملا توقيع يان فيرتونخين وجاريث بيل الثامنة و21 ثم رد ميجيل بيريز كوستا بهدف لسوانزي في الدقيقة 71 ثم أهدر بن ديفيز ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.

ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سوانزي عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وسحق أرسنال ضيفه ريدينغ بأربعة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ريدينغ عند 23 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

وجاءت أهداف أرسنال بتوقيع جيرفينهو وسانتي كازورلا واوليفيه جيرو وميكل أرتيتا (ضربة جزاء) بينما تكفل هال روبسون كانو بتسجيل الهدف الوحيد لريدينغ.

وفاز ويغان على ضيفه نورويتش سيتي بهدف نظيف سجله ارونا كونيه.

ورفع ويغان رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ18 .

وتغلب ويستهام يونايتد على ضيفه وست بروميتش البيون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ10بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 44 نقطة في المركز الثامن.

وتكفل أندي كارول بتسجيل هدفين لويستهام فيما أضاف جاري أونيل الهدف الأخر بينما أحرز غراهام دورانس الهدف الوحيد لوست بروميتش من ضربة جزاء.