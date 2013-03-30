تشلسي: "ديمبا با" يستشهد بـ"آية قرآنية" لمساندة صديقه

استشهد مهاجم فريق تشلسي الإنكليزي، السنغالي ديمبا با، بآية من القرآن الكريم لمساندة صديقه ومتوسط ميدان فريق أرسنال، فاسيريكي أبو ديابي، بعد الإصابة التي ألمت به إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي على مستوى ركبته اليسرى.



ووجّه اللاعب السنغالي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالة دعم باللغة الفرنسية إلى صديقه "أبو ديابي"، كتب فيها الآية الخامسة من سورة الشرح (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا )؛ وذلك في محاولة منه للشد من أزر اللاعب الذي عانى من تكرار الإصابات.



ولازم سوء الحظ لاعب خط الوسط الفرنسي، الذي استهل موسمه بشكل رائع رفقة فريقه الذي لم يتذوق فريقه مرارة الهزيمة في المباريات التي لعبها باستثناء مباراة تشلسي التي خرج منها مصاباً، بعدما تعرّض لإصابته الجديدة التي ستبعده عن الملاعب لفترة تمتدّ لتسعة أشهر.



وتعرّض "أبو ديابي" إلى 38 إصابة بألوان أرسنال منذ صيف 2010، إذ لم يتمكن من اللعب الموسم الماضي سوى في 97 دقيقة في جميع المسابقات، كما لم يخض أي مباراة دولية مع منتخب بلاده في الملاعب قرابة العام الكامل بداعي إصابته في الكاحل، ولم يتخلص من مشكلات الإصابة إلا مع بداية الموسم الحالي.



وكان متوسط ميدان نادي أرسنال الإنكليزي، الدولي الفرنسي أبو ديابي، قد اغتنم فترة ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة التي لحقت به خلال لقاء فريقه ضد تشلسي على مستوى الفخذ الأيمن بإتمام حفظ الجزء ١٩ من القرآن الكريم.



ويرتبط ديمبا با، الذي سيكمل عامه الـ٢٨ في مايو المقبل، ارتباطاً وثيقاً بأبوديابي، إذ يثبت كلا اللاعبين بين الفينة والأخرى حرصهما على تأدية الصلوات الخمس في أوقاتها داخل المسجد، فضلاً عن التزامهما بتأدية الشعائر الدينية كافة، إضافة إلى علاقتهما الجيدة بزملائهم غير المسلمين.



وانعكست الطريقة المثلى التي يتعامل بها اللاعبون المسلمون مع لاعبي البلدان الغربية على كسب ود واحترام الجميع، حيث سبق وأن أعلن عملاق المصارف البريطانية "باركليز" الراعي الرسمي للدوري الانكليزي لكرة القدم "البريمير ليغ" مؤخراً عن استبدال جائزة أفضل لاعب في اللقاء التي تمنح فور نهاية أي مباراة والتي تتمثل بزجاجة شمبانيا فاخرة بمشروب من الأعشاب في حال تتويج لاعب مسلم بالجائزة؛ وذلك لتجنب الإساءة لهم.

