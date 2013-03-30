حارس تشلسي"يتهكم" على خبر انتقاله لـ"أرسنال"

تهكم حارس مرمى المنتخب التشيكي ونادي تشلسي الإنكليزي بيتر تشيك على الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام إنكليزية، حول انتقاله لصفوف أرسنال الغريم التقليدي لتشلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال تشيك في تصريحات صحافية لأحد المواقع الرياضية التشيكية، أنه لا يتخيل نفسه مطلقا لاعبا ضمن منافس تشلسي، في إشارة واضحة منه لنادي أرسنال.



وسخر حارس مرمى تشلسي الذي سبق له وأن مثل أندية سبارتا براغا التشيكي، ورين الفرنسي من تلك الأخبار، موضحا أنه لا يعرف شيئا عنها، ولم يتصل به أي أحد.



وأشار تشيك الذي يلعب في صفوف تشلسي منذ عام 2004 إلى أن هذه الأخبار لا تستحق أن يعلق عليها، لكنه تدارك الأمر بقوله: "هي أخبار مثيرة لاهتمام البعض فقط".



وختم الحارس الدولي التشيكي تصريحاته بأنه لا يأخذ مثل هذه الأخبار والشائعات على محمل الجد، منتقدا الصحف التي تقوم بنشر روايات مفبركة.



وكانت صحيفة "الدايلي ميل" الإنكليزية كشفت عن نية أرسنال الدخول في مفاوضات مع تشلسي من أجل التعاقد مع حارس مرماه تشيك، والذي ينتهي عقده في يونيو 2016.



وأشارت الصحيفة الإنكليزية إلى أن كشافي أرسنال يتابعون تشيك منذ فترة للتعاقد معه، رغم علمهم بصعوبة التعاقد معه لارتباطه الوثيق بتشلسي.



وختمت"الدايلي ميل" إلى أنه في حالة نجاح هذا التعاقد، فستكون صفقة مدوية وغير متوقعة ستحدث ضجة كبيرة في الدوري الإنكليزي.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام ربطت مؤخرا بين أرسنال وعدد من حراس المرمى أبرزهم حارس برشلونة فالديز، وحارس سوانزي سيتي.

