ديابي .. أمضى نصف تعاقده مع أرسنال "مصابا"

عاد لاعب وسط أرسنال أبو ديابي مجددا إلى دوامة الاصابات التي تلاحقه منذ انضمامه لصفوف النادي الإنكليزي، ليعلن الأخير مجددا أن لاعبه الفرنسي سوف يبتعد عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين ثمانية إلى تسعة أشهر.



وذكر الموقع الرسمي لأرسنال على شبكة الانترنت أن اللاعب الفرنسي "تعرض خلال تدريبات الفريق، البارحة، لقطع في الرباط الصليبي بركبته اليسرى، ليتأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، وما يقارب من نصف الموسم المقبل".



وأشار الموقع الرسمي إلى أن ديابي سيخضع لجراحة لإصلاح التلف الذي حل بركبته، على أن يبدأ بعدها برنامجا تأهيليا طويلا.

ومنذ أن تعاقد أرسنال مع الفرنسي ديابي في العام 2006، فإن الأخير ابتلى بالإصابات بشكل غير مسبوق، لدرجة أنه لم ينجح في خوض موسم كامل مع فريقه دون التعرض لاصابة، مع العلم أن كل الاصابات التي تعرض لها خطيرة وكان معظمها في الكاحل، وأربطة الركبة والعضلات.



ويحظى ديابي بثقة مواطنه مدرب أرسنال آرسين فينغر الذي دأب دوما على الإشادة به وبقدراته، وتشجيعه للعودة للملاعب بعد الإصابات التي يتعرض لها من فترة لأخرى.



يذكر أن فينغر كان قد خاض في جدل مع مدرب منتخب فرنسا ديشامب في أكثر من مناسبة، بسبب ديابي، حيث طالبه بضرورة عدم استدعاء ديابي في المباريات غير الرسمية وذلك خوفا من تفاقم إصابته.

