هولندي من أصول مغربية .. يرفض اللعب في الدوري الإنكليزي

أعلن لاعب وسط المنتخب الهولندي ونادي الكمار آدم ماهر رفضه اللعب في الدوري الإنكليزي الموسم المقبل، رغم سعي كبرى الأندية الإنكليزية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة "مترو" الإنكليزية أن اللاعب ذي الأصول المغربية رفض الانتقال للدوري الإنكليزي، مفضلا اللعب لفرق المقدمة في الدوري الهولندي كايندهوفن أو أياكس.



وكانت أندية مانشستر سيتي، أرسنال، تشلسي وتوتنهام قد أبدت رغبة قوية للتعاقد مع ماهر لما يتمتع به من إمكانيات كروية ومهارات رائعة.

وقال ماهر الذي لم يكمل بعد عامه الـ 19 أنه لا يريد الانتقال إلى الدوري الإنكليزي سواء للعب مع أرسنال أو غيره، لكنني أود البقاء لعامين أو ثلاثة هنا (هولندا).



وأضاف: "أريد اللعب لفرق المقدمة في هولندا سواء ايندهوفن أو أياكس، هذا الأمر يمثل لي شيئاً كبيراً".

وكان ماهر قد ظهر الأسبوع الماضي مع المنتخب الهولندي في مباراته أمام رومانيا التي فاز بها برباعية نظيفة، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال البرازيل 2014.



وينتهي عقد ماهر مع ناديه الكمار عام 2015، حيث أصبح حاليا محط اهتمام أندية المقدمة في هولندا، كما يسعى ناديا أياكس وإيندهوفن للحصول على خدماته.



يذكر أن ماهر يلعب في صفوف الكمار منذ العام 2010، ونجح في تسجيل (19) هدفا و قدم(16) تمريرة حاسمة لزملائه في (84) مباراة لعبها حتى الآن.

