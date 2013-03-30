4 في الاتحاد.. يا "هلال" وش سويت؟!

واصل الهلال مطاردته للفتح بعد فوزه الكبير على الاتحاد 4-2 في مباراتهم التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض في المرحلة "23" التي شهدت تعادل بطعم الفوز لنجران من أمام النصر بالرغم من اضراب لاعبو نجران عن التدريبات في الاسبوع الماضي لعدم استلامهم رواتبهم في الـ"7" أشهر الماضية.



وعلى استاد الملك فهد الدولي اكتسح الهلال ضيفه الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أعادت شيئاً من بريق لقاءات الفريقين في المواسم الماضية.



الاتحاد وضح اعتماده قبل المباراة على الجانب النفسي من خلال الدعم الشرفي الكبير للاعبين من قبل رئيسه السابق منصور البلوي الذي أقام مأدبة عشاء للاعبين أمس الخميس, إضافة إلى تخلي محمد نور عن شارة القيادة للاعب المنتقل حديثاً للإتحاد أحمد الفريدي لدعم اللاعب نفسياً, لاسيما وأنه اللقاء الأول له أمام فريقه السابق.



العابد أشعل فتيل المباراة بستجيله هدف التقدم للهلال عند الدقيقة "12" بعد مروره الجميل من مدافع الاتحاد عسيري وسدد الكرة قوية في المقص الأيمن لمرمى الحارس الاتحادي فواز القرني.



حاول الاتحاديون كثيراً عن طريق الاندفاع لمرمى الهلال الذي حاول استغلال هذا الاندفاع بالهجمات المرتدة, وشهدت الدقيقة "30" هدف التعادل الاتحادي عن طريق خروج خاطئ للحارس الهلالي عبدالله السديري الذي اخفق في ابعاد كرة لتصل لسعود كريري الذي سددها في المرمى الخالي.



بعد الهدف تغير حال الاتحاد ونجح في السيطرة على مجريات اللعب عن طريق قطع كل الكرات الممرة للمهاجمين الهلاليين لاسيما باعتماد مدرب الاتحاد بينات بتكثيف خط المنتصف بتواجد خمس لاعبين.



في الشوط الثاني فاجأ مهاجم الاتحاد الشاب فهد المولد الهلاليين بتسجيل هدف التقدم لفريقه بعد استغلاله لتمريرة امبامبي المميزة, ووضع الكرة على يسار السديري.



حاول بعدها الهلاليون الرد سريعاً على هدف الاتحاد ونجح نجم المباراة نواف العابد من تسجيل هدف التعادل للهلال بتسديدة قوية على الطاير سكنت مرمى فواز القرني.

بعد الهدف استعاد الهلال توازنه وبدأ بالسيطرة على مجريات المباراة ونجح مدافع الهلال عبدالله الزوري من استغلال خطأ دفاعي اتحادي واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في المرمى الاتحادي في الدقيقة"58".



بعد الهدف استسلم لاعبو الاتحاد وواصل الهلاليون سيطرتهم على المباراة وأبى قائد الهلال ياسر القحطاني إلا أن يسجل هدفاً اجتمعت فيه الخبرة والدهاء بعد استلامه لكرة داخل منطقة الجزاء ونجح في خداع مدافعي وحارس الاتحاد بوضع الكرة لوب في المرمى الاتحادي.



بعد الهدف حاول الاتحاديون كثيراً العودة للمباراة إلا أن صلابة الدفاع الهلالي كانت لهم بالمرصاد, وقبل نهاية المباراة بثواني أخرج الحكم الدولي خليل جلال البطاقة الحمراء في وجه مدافع الاتحاد ابراهيم هزازي بسبب ضربه لمدافع الهلال عبدالله الزوري.



بهذا الفوز انعش الهلال آماله بمطارة الفتح المتصدر ورفع رصيده إلى "51" نقطة في المركز الثاني, وتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة "30" في المركز السابع.





النصر وقع في فخ نجران

وفي نجران خطف نجران نقطة ثمينة من ضيفه النصر في مباراتهم التي احتضنها ملعب الأخدود.

وافتتح النصر التسجيل عن طريق خالد الزيلعي "68", وعادل لنجران الأردني حمزة دردور "83".

ولعب النصر بنقص لاعب منذ الدقيقة "62" بعد طرد مدافعه محمد حسين لحصوله على بطاقتين صفراويتين.

وبالرغم من اضراب لاعبي نجران عن أداء التدريبات في الأسبوع الماضي بسبب تأخر الرواتب إلا أنهم نجحوا من خطف نقطة ثمينة من النصر الذي لم يستغل خسارة الأهلي منافسه على المركز الرابع من الرائد أمس الخميس.

وارتفع رصيد النصر إلى النقطة "40" في المركز الخامس, وارتفع رصيد نجران إلى "25" نقطة في المركز التاسع.





الشباب نفذ بجلده من التعاون

وفي الرياض زاد الشباب من أوجاع التعاون بعد فوزه 2-1 في مباراتهم التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد.



وسجّل أهداف الشباب المهاجم الأرجنتيني تيغالي "16" والمدافع سياف البيشي "69", وسجل هدف التعاون محمد الراشد "73".



ورفع الشباب رصيده إلى "47" نقطة في المركز الثالث, بينما تجكد رصيد التعاون عند النقطة "15" في المركز قبل "12".



الشعلة يطفأ الاتفاق



وفي الدمام نجح الشعلة في خطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه الاتفاق بعد فوزه عليه بهدفين نظيفين.

وسجّل أهداف الشعلة يحيى الكعبي "39", ومامادو كندو "81".

وارتفع رصيد الشعلة إلى "24" نقطة في المركز العاشر, وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة "34" في المركز السادس.







الفيصلي ينجو من الوحدة



وفي اقترب الوحدة كثيراً من العودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته من ضيفه الفيصلي 2-1.

وتقدم الوحدة أولاً عن طريق مهاجمه أحمد الشربيتي "16", ونجح مهاجم الفيصلي بدر الخراشي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة "43", وأضاف عبدالله المطيري هدف الفوز للفيصلي في الدقيقة "90+3".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفيصلي إلى "21" نقطة في المركز "11", وتجمد رصيد الوحدة عند النقطة "7" في المركز الأخير.



وتختتم الجولة غداً بلقاء وحيد يجمع هجر بمتصدر الترتيب الفتح في ديربي الأحساء.

ويدخل الفريقان بظروف متباينة حيث يأمل هجر في أن يحقق فوزاً يبعده عن مناطق الخطر لاسيما وأن الفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد "15" نقطة وبفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز "13".



وفي المقابل يبحث الفتح عن تسجيل العلامة الكاملة التي تقربه من تحقيق لقب تاريخي حيث يفصل الفتح عن لقب الدوري خمس نقاط يتوجب الحصول عليها من أربع لقاءات.

