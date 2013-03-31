أبطال أوروبا: أطباء دورتموند منهمكون في تجهيز اللاعبين

المصدر: دورتموند - د ب أ

يعمل أطباء فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على مدار اليوم لمعالجة الإصابات العديدة التي تنتشر بين لاعبي الفريق قبل المباراة الصعبة والمرتقبة، الأربعاء المقبل، في مواجهة ملقة الإسباني بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ونال لاعبو الفريق دفعة معنوية جيدة قبل هذه المباراة، بعدما حقق الفريق فوزا ثمين 2-1 على مضيفه شتوتغارت، مساء أمس السبت، في المرحلة 27 من الدوري الألماني للعبة بوندسليغا .

ولكن مباراة الأمس شهدت إصابة مارسيل شمليزر ظهير أيسر الفريق بكسر في أنفه كما تعرض زملاؤه فيليبي سانتانا وماركو ريوس وكيفن غروسكروتز وزفن بيندر لعدد من الكدمات التي يعمل الجهاز الطبي للفريق على مداواتها لتجهيز اللاعبين للمباراة أمام ملقة.

وأعرب يورغن كلوب المدير الفني لدورتموند عن استيائه من خشونة لاعبي شتوتغارت في المباراة.

وقال كلوب "لاعبو فريقي تعرضوا لصدمات في الرأس وجروح قطعية وكدمات في الضلوع وغيرها من الإصابات.

شهدت المباراة بعض الخشونة. كنت قلقا دائما على سلامة لاعبي فريقي والأمر لا يتعلق بكرة القدم فقد كان الصراع بدنيا".

وأصبح شميلزر أحدث المنضمين لقائمة المصابين في الوجه بفريق دورتموند والتي ضمت عددا من اللاعبين على مدار العامين الأخيرين.

ولكن اللاعب أكد، على حسابه الشخصي ببرنامج "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، أنه يصر على اللعب في لقاء ملقة مرتديا لقناع يحمي وجهه.

وقال شميلزر: "تلقيت علاجا للأنف. ولذلك، لن نضيع وقتا حيث أسعى لمواصلة اللعب الأربعاء المقبل من خلال قناع".

ولم يتعرض دورتموند، الفائز بلقب دوري الأبطال عام 1997، لأي هزيمة في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، حيث تصدر مجموعته في الدور الأول على حساب ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي كما تغلب في الدور الثاني (دور الـ16) على شاختار دونيتسك الأوكراني.

ولم يسبق لدورتموند أن التقى فريق ملقة الذي يشارك هذا الموسم في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

ولكن كلوب يرى أن ملقة سيعتمد على الأداء البدني مثل شتوتغارت. وقال كلوب: "كانت المباراة (أمام شتوتغارت) استعدادا جيدا للقاء ملقة".