سندرلاند يطرد مدربه أونيل

أعلن نادي سندرلاند الإنكليزي لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت عن إقالة مديره الفني مارتين أونيل بعد 16 شهرا من توليه مسؤولية الفريق.

وقاد الايرلندي الشمالي أونيل فريق سندرلاند لإحراز ثلاث نقاط فقط من آخر ثماني مباريات خاضها الفريق في الدوري الإنكليزي، وكان آخرها الهزيمة صفر-1 أمام ضيفه مانشستر يونايتد، أمس السبت، ليصبح الفريق على بعد نقطة واحدة فقط من فرق منطقة الهبوط.

ووجه سندرلاند الشكر لأونيل على عمله ووعد بالتعاقد مع مدرب بديل "في الأيام القليلة المقبلة".

وأصبح أونيل خامس مدرب يفقد منصبه هذا الموسم في فرق الدوري الإنكليزي، حيث سبقه روبرتو دي ماتيو (تشلسي) ومارك هيوز (كوينز بارك رينجرز) ونيغل أدكينز (ساوثهمبتون) وبرايان ماكديرموت (ريدينغ).

وكان نادي الهلال السعودي قد فاوض مارتين أونيل قبل عامين لتدريب الفريق الكروي الأول خلفا للبلجيكي إريك غريتس وانتدب لمفاوضات المدرب الايرلندي آنذاك سامي الجابر، وكانت المفاوضات قاب قوسين أو أدنى من إنهاء الصفقة إلا أنها تعثرت في المنعطف الأخير لأسباب لم يعلن عنها ويتوقع أن يفتح الهلاليون ملف المفاوضات مرة أخرى ليحل أونيل محل الكرواتي زلاتكو مدرب الفريق الحالي.