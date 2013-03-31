شراحيلي يناور النصر بـ"الهلال"

رفعت إدارة نادي النصر السعودي العرض المُقدم للاعب الفريق الأول شايع شراحيلي الذي دخل فترة الستة أشهر، إلى 4 ملايين ريال لتجديد عقده إلى فترة تمتد 3 مواسم ونصف.

وعلمت "العربية.نت" أن أحد أعضاء شرف نادي النصر قد تكفل بسيارة للاعب، بالإضافة إلى العرض المقدم، إلا أن العرض الذي قدمه الهلال والذي يعد أعلى من العرض النصراوي حال دون اللاعب واتصالات ناديه المتكررة.

وكان اللاعب قد تواجد في العيادة الطبية خلال اليومين الماضيين، لإجراء جلسات تأهيلية بعد إصابته في العضلة الضامة.

من جهة أخرى قدمت إدارة نادي النصر احتجاجا لاتحاد القدم ضد نادي نجران بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، والتي انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا، لعدم أحقية لاعبي نجران علي الزبيدي وموسى الشمري المشاركة في المباراة، والذين لم يقيد اسمهما بعد في كشوفات لجنة الاحتراف بسبب عدم التسوية مع أنديتهم السابقة.

إلى ذلك، منح مدرب النصر الأورغواني كارينيو لاعبي فريقه راحة عن تدريبات اليوم على أن يعاود الفريق تمارينه، يوم غد الأحد، استعداداً للقاء هجر، السبت المقبل، والمؤجل من الجولة 18 بسبب مشاركة النصر في مسابقة كأس الاتحاد العربي، وسيفتقد الفريق لخدمات مدافعة البحريني محمد حسين لحصوله على بطاقة حمراء في مواجهة نجران.

