متحف خاص لـ"ميسي" .. في الأرجنتين

المصدر: روساريو - د ب أ

سيكون لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني واحدا من العناصر الأساسية في المتحف الرياضي الجديد الذي سيشيد بمدينة روساريو مسقط رأس ميسي في الأرجنتين.

وأوضحت مصادر، ذات صلة بالمشروع الجديد، أن المتحف سيشيد على مساحة 121 هكتارا وسيتضمن بعض النزل وكذلك قطاعات تجارية ومساحات لمعارض الشركات.

وقالت مونيكا فين عمدة روساريو "المشروع متكامل ومتنوع تماما. هناك نسبة رائعة من المتنزهات وكذلك من المباني التاريخية المدهشة. هناك مشروع رياضي مهم للغاية. وإقامة متحف رياضي يكون ميسي شخصية محورية فيه، سيساهم بالتأكيد في تنمية منطقة الجنوب".

وأعربت فين عن أملها في موافقة عائلة ميسي على تقدم المتعلقات غير المستخدمة لدى اللاعب إلى المتحف.

وأوضحت مصادر ذات صلة بالمتحف أنه سيخصص لأبرز الرياضيين الذين ينتمون للمدينة الواقعة في مقاطعة سانتا في ثالث أهم المقاطعات في الأرجنتين وأن الأمر لن يقتصر على ميسي.

وأكدت المصادر، في تصريحات لوكالة الأنباء الأرجنتينية، "اسمي ميسي سيطلق على المتحف لمنحه شعبية وجاذبية، ولكنه لن يخصص بأكمله لميسي وإنما سيشتمل على العديد من الرياضيين الآخرين المنتمين لروساريو".

وولد ميسي في 24 يونيو 1987 في حي لاباخادا المتواضع جنوبي روساريو وبدأ ممارسة الكرة في قطاع الأشبال والناشئين بنادي نيولز أولد بويز.

وانتقل ميسي في سن مبكرة إلى برشلونة الإسباني، حيث ظل في قطاع الناشئين بالنادي الكاتالوني قبل أن ينضم للفريق الأول ويصبح أبرز نجومه وهدافيه على مدار التاريخ كما يحمل حاليا شارة القيادة بالمنتخب الأرجنتيني.

