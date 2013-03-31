"فيفا" لحكومة جنوب إفريقيا: نحذركم .. لا تتدخلوا في كرة القدم

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في رسالة خطية حكومة جنوب إفريقيا من تشكيل لجنة تقصي حقائق قضائية للتحري عن فضيحة تلاعب تفجرت مؤخرا، قائلا إن المسألة برمتها يجب أن يتم التعامل معها من خلال الاتحاد المحلي للعبة.

وزعم تقرير حدوث تلاعب في نتائج العديد من مباريات جنوب إفريقيا الودية التي خاضتها قبل استضافة كأس العالم 2010 وهو ما أدى إلى إصدار قرار بإيقاف مسؤولين بارزين في اتحاد الكرة الجنوب إفريقي لفترة وجيزة من بينهم الرئيس كيرستن نيماتانداني.

وأوصى اتحاد الرياضات واللجنة الأولمبية في جنوب إفريقيا بتشكيل لجنة تقصي حقائق قضائية لكن "فيفا" حذرهم من العواقب إذا تدخلت الحكومة في شؤون كرة القدم.

وأبلغ فيكيلي مبالولا وزير الرياضة في جنوب فريقيا وسائل إعلام محلية أنه سيسافر إلى مقر "فيفا" في زوريخ الأسبوع المقبل لمناقشة القضية مع المسؤولين.

وقال مبالولا "اتحاد الرياضات واللجنة الأولمبية في جنوب إفريقيا أوصيا بتشكيل لجنة تقصي حقائق قضائية في هذه المسألة."

وأضاف "التلاعب في نتائج المباريات نوع من الاحتيال والفساد وسوء الإدارة. هناك سيادة للقانون في جنوب إفريقيا. متى تثور شكوك حول أمر ما فإنه يجب أن يتم التحقيق فيه. يتعين على الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم أن يتفهم ضرورة التوقف عن لعب دور الحكم واللاعب في الوقت ذاته."

من جهته أبلغ داني جوردان نائب رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم رويترز أن الاتحاد طلب بالفعل من الشرطة التحري عن هذه القضية.

وأعاد اتحاد كرة القدم في جنوب إفريقيا الرئيس وأربعة مسؤولين بارزين آخرين الى مناصبهم في يناير الماضي، بعدما كان قد أوقفهم في وقت سابق بسبب فضيحة تلاعب مزعومة في نتائج مباريات بينها مواجهات للمنتخب الوطني.

وقال الاتحاد إن استبعاد هؤلاء المسؤولين من مناصبهم تم بشكل غير سليم.

ولم يعف الاتحاد هذه المجموعة التي تضم الرئيس نيماتانداني والمدير التنفيذي الجديد دنيس مومبلي وأشخاص بارزين في لجنة الحكام من المسؤولية، لكنه قال إن اللجنة التي أمرت بمنحهم "إجازة خاصة" لم تكن تملك الصلاحيات للقيام بهذه الخطوة.

وفي ديسمبر الماضي كشفت تحقيقات أجراها الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن أنشطة السنغافوري ويلسون بيرومال المدان بالتلاعب في نتائج مباريات ومؤسسة فور يو لكرة القدم عن تورط خمسة من مسؤولي اللعبة في جنوب إفريقيا.

وزعم تقرير "فيفا" أن نتائج مباريات خاضتها جنوب إفريقيا قبل كأس العالم 2010 أمام تايلاند وبلغاريا وكولومبيا وغواتيمالا خضعت للتلاعب لتستفيد منها شركة مراهنات آسيوية.