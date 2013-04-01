اتهامات بين نجران ولجنة الاحتراف السعودية بسبب النصر

فجر رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي علي بادغيش لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بعد التصريحات التي خرجت عبر إذاعة "U-FM" عندما أكد سلامة موقف نادي النصر في رفعه للاحتجاج على مشاركة لاعبي نادي نجران موسى الشمري وعلي الزبيدي.

وذكر بادغيش أن اللجنة ستقبل احتجاج النصر لوجود استحقاقات على نادي نجران لم يتم الوفاء بها حتى الآن، لذا فإن مشاركة لاعبي نجران تعد غير قانونية، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

ورد رئيس نادي نجران هذيل آل شرمة على تصريحات بادغيش، وقال: "أستغرب التصريحات التي أطلقها بادغيش، خصوصا وأن القضية لا تزال تحت دراسة اللجنة وكان عليه التزام الصمت حتى تقر اللجنة ما ينص عليه النظام قانونيا".

كما أكد آل شرمة أن مشاركة لاعبي فريقه قانونية وغير محالة للائحة لجنة الاحتراف، وأن كل الأنباء التي تتحدث عن كسب النصر الاحتجاج وحصده النقاط الثلاث الخاصة بالمباراة غير صحيحة وليست واقعية كونها تخالف القانون.

من جهة أخرى، تنوي إدارة نادي النصر السعودي تسليم المصري حسني عبدربه خطاباً يتضمن الخصم من مرتبه الشهري بنسبة تصل إلى 80%، و ذكرت بأن النسبة قابلة للتقليص شريطة أن يقدم اللاعب أداء كرويا مقنعا في مواجهات الفريق المقبلة التي تنتظر الفريق.

وينتظر أن يعتمد الأوروغوياني دانيال كارينيو على اللاعب الشاب عبد الله مادو للمشاركة ضمن القائمة الأساسية في اللقاء المقبل أمام هجر؛ نظراً لغياب البحريني محمد حسين بالبطاقة الحمراء.



ويأتي ذلك التوجه لرغبة كارينيو في الاعتماد على مادوا ضمن صفوف الفريق الأول، وتثبيت مشاركته بشكل مستمر في ظل نية الجهاز الفني وضعه ضمن الركائز الأساسية للفريق في الموسم المقبلة.

