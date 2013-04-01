المصريون يحتشدون لاستقبال أبطال إفريقيا "الشباب"

وسط استقبال شعبى ورسمى حافل عادت إلى القاهرة مساء الأحد بعثة منتخب مصر للشباب قادمة من الجزائر، بعد فوزه ببطولة إفريقيا لكرة القدم للشباب وتأهله لبطولة كأس العالم المقبلة في تركيا.

وحرص على استقبال الأبطال أسفل الطائرة عدد من المسؤولين وعلى رأسهم العامرى فاروق وزير الرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، وأعضاء اتحاد الكرة ومحمد حافظ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، حيث تم توزيع الورود عليهم، بينما قام المئات من المشجعين وأقارب وأصدقاء الأبطال بالهتاف والتشجيع المستمر باستخدام الطبول والدفوف حيث حملوهم على الأعناق فور خروجهم من صالة الوصول.

وأشاد فاروق بما حققه منتخب مصر وقال: "إن ما حققه الأبطال إنجاز كبير وستحرص الدولة على تكريمهم بما يليق بهم، حيث سيستقبلهم الرئيس (محمد مرسي) في السادسة مساء الاثنين بقصر القبة، كما سيتم بحث لائحة التكريم الخاصة بالبطولات لتحديد قيمة المكافآت لهم، وستكون مكافأة مجزية لأن ما تحقق شيء مشرف، خاصة وأن مجموعة مصر فى البطولة كانت من أقوى الفرق وفاز الفريق المصري على كل الفرق المرشحة للحصول على البطولة".

وتابع "أرسل اللاعبون ومدربهم القدير (ربيع ياسين) رسالة قوية لشعب مصر بأن من لديه الإرادة والتصميم يستطيع تحقيق المستحيل، حيث كان أملنا التأهل لكأس العالم وهو ما تحقق وزاد الفريق الفوز وحصل على البطولة، وسنعمل على الحفاظ على هؤلاء اللاعبين وأطالب أنديتهم بالموافقة على احترافهم فى الخارج حيث دوريات كرة القدم قوية من أجل مزيد من صقل مواهبهم".

أما رئيس إتحاد الكرة فقال إن "هذا الإنجاز جاء بعد ظروف صعبة مر بها المنتخب واستطاع الأبطال تحقيق المستحيل بالوصول إلى كأس العالم للشباب فى تركيا والحصول على بطولة إفريقيا".

وتابع علام أن "الاتحاد سيوفر كل الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة للاستعداد لبطولة العالم في تركيا وسندرس إقامة معسكر كبير سواء فى إسبانيا أو تركيا".

وصرح محمود الشامى عضو اتحاد الكرة بأن "هذا الإنجاز أعاد انتصارات 2006 و2008 و2010 (فوز المنتخب المصري الأول بالبطولة الإفريقية) وأسعد 90 مليونا لذلك سندرس زيادة مكافأة البطولة لتصل إلى 150 ألف جنيه مع تقديم كل الدعم للفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق إنجازات جديدة".

من جانبه، قال محمد حافظ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى خلال وجوده بمطار القاهرة لاستقبال الأبطال مع عدد من أعضاء اللجنة إن "هذا الجيل من الأبطال يستحق أن نطلق عليه الجيل الذهبى، وذلك بما أظهره من التزام وخلق وأداء متميز خلال البطولة، حيث لم يهزم خلال مبارياتها وتبين أن الجهاز الفنى بقيادة المدرب القدير ربيع ياسين على أعلى مستوى لذلك فلن تبخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى بأى دعم وسنقف بجوار الفريق لتحقيق إنجازات أخرى".

أما المدير الفني لمنتخب الشباب فقال "أهدى هذا الفوز الذي حققه (شباب الفراعنة) بكأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة فى تاريخه إلى شعب مصر نظرا لتضحياته الكبيرة على مر العصور وخاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة".



وأشار ياسين إلى أن "منتخب مصر هو المنتخب الوحيد فى البطولة الإفريقية الذى لم يهزم خلال المباريات الخمس التى خاضها نظرا لقوة خطوط الدفاع والهجوم رغم أن البطولة بها منتخبات قوية جدا على غرار المنتخبين الغاني الفائز بكأس العالم فى 2009 والنيجيري صاحب اللقب الإفريقى فى عام 2011" وهو الأمر الذى يترجم الإعداد الجيد للفريق المصرى منذ أن تولى الإشراف عليه.

وحول خطة الإعداد لبطولة كأس العالم والتى تقام في تركيا قال ياسين: "سأبدأ من الاثنين فى إعداد برنامج متكامل لتنفيذه فى فترة الإعداد، وسأدرس المباريات والفرق التى أقابلها خلال الإعداد بعد وضوح الرؤية بالنسبة للمجموعة الخاصة بنا على أن يتم عرض البرنامج على اتحاد الكرة المصرى نظرا لأن بطولة كأس العالم أكثر قوة وأهمية من البطولة الإفريقية".



