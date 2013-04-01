بأمر تشلسي.. مانشستر يونايتد خارج الكأس

أحرز ديمبا با هدفاً رائعاً ليقود تشلسي حامل اللقب للفوز 1-صفر على مانشستر يونايتد والتأهل للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين.

وسجل با المنضم لتشلسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية الهدف بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما تلقى كرة بينية من خوان ماتا ووضع الكرة من لمسة واحدة مباشرة في المرمى بشكل فني مميز.

وقبل هذه المباراة أحرز با مهاجم منتخب السنغال هدفاً واحداً في آخر 10 مباريات مع تشلسي.

وتعادل تشلسي مع يونايتد 2-2 في مباراة الذهاب في أولد ترافورد في العاشر من مارس/آذار الماضي ليلجأ الفريقان لخوض مباراة الإعادة على ملعب ستامفورد بريدج.

وأقيمت هذه المباراة بعد يومين فقط من فوز يونايتد المتصدر على سندرلاند 1-صفر وخسارة تشلسي أمام ساوثامبتون في الدوري.

وسيلعب تشلسي الذي أحرز اللقب أربع مرات في آخر ستة مواسم يوم 14 أبريل/نيسان الجاري مع سيتي الفائز باللقب في 2011. وستقام مباراة الدور قبل النهائي الأخرى في اليوم السابق بين ميلوول المنتمي للدرجة الثانية مع ويجان أثليتيك.