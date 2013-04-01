ضاق ذرعا بـ"تجاهل" منتخب بلاده له .. فقرر اللعب لبلد آخر

عبر مهاجم نادي ساوثامبتون الإنكليزي ريكي لامبرت عن غضبه الشديد من تواصل تجاهله من قبل المدير الفني للمنتخب الإنكليزي روي هودسون، موضحا أنه بات على قناعة تامة بأنه لن يحصل على فرصة للعب في منتخب الأسود الثلاثة تحت قيادة هودسون.

وقال لامبرت في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ساوثامبتون، أنه وجراء هذا التجاهل بات جاهزا للدفاع عن ألوان منتخب نيوزيلندا، موضحا أن لنيوزيلندا التي يحمل جنسيتها مكانة خاصة في قلبه.



وينحدر لامبرت وهو صاحب أعلى معدل تهديفي بين اللاعبين الإنكليز في هذا الموسم، من أصول نيوزيلندية، حيث إن جده ولد في مدينة كرايستشرش النيوزيلندية قبل انتقاله لإنكلترا ليعيش هناك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بإمكانه اللعب لمنتخب بلده الأصلي.

وكان لامبرت (31 عاما) قد تحدث مرارا عن نيته اللعب بقميص المنتخب الإنكليزي، لكنه لم يجد آذانا صاغية من المدربين الذين توالوا على تدريب إنكلترا، وآخرهم هودسون الذي تجاهل طلباته في ضمه لصفوف المنتخب أكثر من مرة.



ونجح لامبرت في قيادة فريقه للابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز ١٢ في لائحة ترتيب فرق الدوري الإنكليزي، بعدما كان مهددا بالهبوط خلال الفترة الأخيرة.



وبرز اسم لامبرت الذي وقع عقدا جديدا الشهر الماضي مع ساوثامبتون يمتد للعام 2016، حيث سجل معه حتى الآن (101) هدف من ضمنها (14) هدفا هذا الموسم، مع العلم أنه انضم لصفوف ساوثامبتون في موسم 2009.

