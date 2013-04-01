قضي الأمر.. ياسر الشهراني "هلالي" بـ15 مليون

أكد المتحدث الرسمي باسم نادي الهلال وعضو مجلس إدارته عبدالكريم الجاسر أن الهلال حسم صفقة انتقال لاعب الوسط والمدافع ياسر الشهراني المعار للهلال من القادسية هذا الموسم لصفوفه بالانتقال الكامل الموسم المقبل مقابل 15 مليون ريال.

وعلى الرغم من أن الأهلي رفع قيمة الصفقة لأكثر من 25 مليون ريال فإن إصرار اللاعب على الانتقال للهلال أجبر إدارة ناديه على قبول العرض الهلالي.. وسيتم توقيع العقد الجديد حسب تأكيدات الجاسر لـ"العربية.نت" خلال يومين.. وقال: "الصفقة حسمت تماما.. وبات ياسر الشهراني لاعباً هلالياً بنظام الانتقال الكامل الموسم المقبل.. فقط ننتظر عودة المسؤول في نادي القادسية عبدالعزيز الموسى للسعودية لتوقيع الصفقة رسمياً".

وتابع: "رغبة اللاعب سهلت المهمة علينا على الرغم من وجود عروض أكبر لدى إدارة النادي ولكننا فزنا باللاعب لأنه يريد الهلال".

وكانت إدارة القادسية ترغب في نقل خدمات الشهراني للأهلي مقابل 30 مليون ريال ولكن اللاعب رفض العرض الأهلاوي وخيّرهم بين قبول عرض الهلال الأقل أو البقاء في القادسية وهو ما سيكبد القادسية خسارة مبلغ الانتقال، خاصة أن اللاعب تبقى من عقده ١٨ شهراً.

وكشف مصدر في نادي الهلال أنه في حال رفض القادسية قبول عرض الهلال فإن لدى اللاعب طرقا قانونية لدى "فيفا" تجيز له فسخ عقده مع النادي بعد مرور نصف مدته والتوقيع لأي ناد يريد.. وهو أمر زاد من الضغوط على إدارة القادسية المؤقتة التي ترغب في تسيير أمور النادي قبل انتخابات مجلس الإدارة الجديد.. واستعادة الأموال التي سيرت بها أمور النادي خلال العام الماضي، والتي سجلت كديون على النادي.

وكان مدير المكتب الذي يدير أعمال ياسر الشهراني لاعب القادسية والمعار حاليا إلى الهلال، فيصل الراشد، قد نفى في وقت سابق الأخبار المتداولة بخصوص المبالغ التي يطالب بها اللاعب.. وقال: "ياسر معار لنادي الهلال ونادي القادسية يملك عقد اللاعب وهو من يحق له بيع عقده نهائيا أو إعادته للنادي، ومتى ما رغب ناديه في بيع عقده لابد له أن يرسل خطابا رسميا لمكتبنا يفيد فيه ببيع عقد اللاعب".

وأضاف "ما يفكر فيه الشهراني حاليا هو تقديم أفضل ما لديه لخدمة النادي المعار إليه ومن ثم العودة لناديه بعد انتهاء إعارته".

تشابه سيناريو "الياسرَين"

وتتشابه قصة ياسر الشهراني والهلال مع قصة ياسر القحطاني الذي انقتل من القادسية للهلال بعد أن رفض عرض نادي الاتحاد الأكبر بكثير من عرض الهلال مجبرا إدارة ناديه على قبول 23 مليوناً في وقت كان الاتحاد عرض ما مجموعة 50 مليون مقابل الفوز باللاعب.. وخلال اجتماع تم قبل ثلاثة أيام بين الشهراني وإدارة القادسية أكد لهم أنه لن يقبل إلا عرض الهلال.. وهو الأمر الذي جعل المفاوض الهلالي يبدو في موقف قوي، خاصة أن أخباراً مسربة أكدت أن لدى وكيل أعمال اللاعب خططا بديلة في حال تمسك القادسية بمقارنة عرض الهلال مع عرض الأهلي.. وهو التشريع الذي يجيز للاعب فسخ عقده مع النادي في حال إتمام نصف المدة، وكذلك التشريع الذي يجيز للاعب فسخ عقده مع ناديه في حال تأخر ناديه في تسديد رواتبه لثلاثة أشهر.. وكان القادسية تأخر في تسديد رواتب الشهراني لخمسة أشهر قبل انتقاله للهلال بالإعارة لمدة عام.