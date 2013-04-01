كذبة أبريل في إنكلترا .. مرمى بحجم مضاعف

كشفت صحيفة إنكليزية النقاب عن نية رابطة أندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم القيام بخطوة غريبة، تتمثل في وضع مرمى بحجم مضاعف خلال مباريات كأس رابطة الأندية الإنكليزية الموسم المقبل، وهي البطولة الثالثة من حيث الأهمية في إنكلترا بعد بطولتي الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وقالت صحيفة "الصن" ذائعة الصيت، أن رابطة الدوري الإنكليزي بدأت بإجراء اختبارات جدية لتوسيع المرمى، حيث سيتم اللجوء لإدخال المرمى ذو الحجم المضاعف حال لجوء الفريقين للوقت الإضافي.

وتهدف الرابطة من خلال إدخال المرمى المضاعف لزيادة حماس اللاعبين هجوميا خلال الأشواط الإضافية، على أن يتم اللجوء كما هو متبع لركلات الترجيح حال استمر التعادل.

وأوضحت الرابطة أن هذه الخطوة الغريبة جاءت باقتراح من شركة "كابيتال ون" للبطاقات الائتمانية الراعية للبطولة منذ العام الماضي، رغبة منها في زيادة الإقبال الجماهيري.

وأرفقت"الصن" في تقريرها صورا لفريق برافورد مع المرمى الكبير الذي يمكن للمهاجم أن يسدد بأريحية كبيرة وبعيدا عن أيدى حارس المرمى.

وتقضي هذه الخطوة بتكبير عرض المرمى بنسبة 50%، قبل بدء الشوط الإضافي الأول، وحال استمر التعادل يتم مضاعفة الحجم مجددا قبل بداية الشوط الإضافي الثاني.

من جهته، لم يبد حارس مرمى برادفورد مات دوك أي قبول لهذه الفكرة، مؤكدا أنها تصعب مهمة حراس المرمى، موضحا أنه عانى الأمرين خلال تجربته لهذا المرمى الكبير.

وأشار إلى أنه كان يحاول بكل طاقته وقوته للحاق بالكرة "إلا أنها كانت تبعد عني كثيرا، وأنا واثق أنني لن أستطيع اللحاق بالكرات حتى لو كنت أرتدي الزلاجات".

يذكر أن صحيفة "الصن" ختمت تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الخطوة لا تمثل سوى "كذبة أبريل"، وأن هذا الأمر ليس وارداً مطلقا داخل أروقة رابطة الدوري الإنكليزي.

