30 ألف جنيه غرامة على الزمالك المصري بسبب الجماهير

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 30 ألف جنيه مصري بسبب سوء التنظيم خلال مباراة الفريق أمام نادي الاسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار الغرامة بناء على ما ورد في تقرير مراقب المباراة من حيث وجود بعض الجماهير في ملعب الدفاع الجوي، والتي وصل عددها إلى 600 مشجع برغم أنه من المفروض إقامة المباراة بدون جمهور.

كما قررت اللجنة إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أربع مباريات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه؛ بسبب اعتراضه على قرارات حكم اللقاء جهاد جريشة ، مما دفع الأخير لاتخاذ قراره بطرد الصغير من الملعب.