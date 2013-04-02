صورة لزوم "المنجهة" الإعلامية



* منتخب الشباب سافر إلي الجزائر في هدوء وبدون ضجة إعلامية.. سافر وكأنه يتواري خجلا من تجاهل المصريين لتلك المشاركة وكأن الجميع كان يتوقع البلاء قبل وقوعه!!

العجيب والمؤسف أن كل مشاكل اتحاد الكرة قبل سفر الشباب كانت مركزة علي المنتخب الأول وليس الشباب. كانت منصبة علي برادلي وليس ربيع ياسين!!

كان التركيز علي تصفيات كأس العالم للكبار في البرازيل. وليس علي كأس الأمم الافريقية للشباب في الجزائر. لذلك سافر منتخب الشباب دون اهتمام وبلا رعاية. وانعكس ذلك علي الإعلام الذي يبحث عن المصائب والفضائح.. فصنع من مشاكل برادلي مع فريد قصصا وروايات. وغض البصر عن منتخب الشباب وتناسي ربيع ياسين!!

* سبحان الله.. تغيرت الصورة تماما بعد الفوز بالبطولة وتحقيق الإنجاز بالدرجة الكاملة من لقب افريقي ووصولا لكأس العالم بتركيا والفوز في كل المباريات والحصول علي الألقاب الفردية.

* خرجت مصر عن بكرة أبيها إلي المطار. وتسابق المسئولون في التقاط الصور التذكارية مع الكأس لزوم ¢المنجهة¢ الإعلامية.. وفي نفس الوقت كل مسئول منهم لديه إحساس قوي أنه صاحب تلك البطولة.

* إحساس غريب وأنت تتابع ما يحدث من تهافت لمسئولي الكرة علي الظهور في الصورة - وهات يا كلام - أحلي كلام عن منتخبنا واللاعبين والجهاز الفني!!

الصورة تغيرت تماما.. بعد أن كان كل مجلس الإدارة يتهرب من حضور التدريب أو توفير المعسكرات أو حتي تحضير ملابس أو دفع فاتورة الفندق.

الآن.. يا سلام.. علي أحلي الكلام!! المهم الصورة النهائية التي ستنشر في الصحف والتسجيل في القنوات الفضائية مع كل من كان يحارب ربيع ياسين.. سبحان مغير الأحوال بناء علي النتائج والظهور في الصورة.



نقلا "عن الجمهورية" المصرية

