مانشستر يونايتد يحطم رقماً قياسياً.. وفيرغسون يلاحق مورينهو

نجح مانشستر يونايتد، متصدر الدوري الإنجليزي، في تحطيم رقم قياسي جديد من الصعب تحطيمه، وتمثل في تسجيل 25 فوزاً من أصل 30 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ولم يسبق لأي فريق في الدوري الإنجليزي أن حقق هذا الرقم، الذي يبدو وأن مانشستر يونايتد في طريقه لتحطيمه أيضاً حال نجاحه في الفوز خلال مبارياته الثمانية المتبقية في الدوري الإنجليزي.

وسجل مانشستر يونايتد الفوز الـ25 على مضيفه سندرلاند بهدف دون ردّ حمل توقيع لاعبه الهولندي فان بيرسي، ضمن مباريات الجولة ٣١ من الدوري الإنجليزي.

وواصل مانشستر يونايتد بفوزه العزف على منوال الانتصارات، والانفراد وحيداً في صدارة الدوري برصيد 77 نقطة متفوقاً بـ15 على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب، مع العلم أنه تتبقى مباراة مؤجلة لليونايتد.

وبموازاة تحطيمه لهذا الرقم القياسي في مباراة سندرلاند، فقد حملت هذه المباراة الفرج لمهاجم يونايتد فان بيرسي الذي تمكّن من التسجيل، بعد صيامه عن التهديف لفترة طويلة، ما دفعه لفقدان صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وفي الإطار نفسه، لا يزال مانشستر يونايتد بحسب مدربه أليكس فيرغسون يتطلع لتحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط التي يحصدها بطل الدوري الانجليزي في موسم واحد.

ويسعى فيرغسون إلى تحطيم الرقم المسجّل باسم المدير الفني البرتغالي لتشلسي الانجليزي جوزيه مورينهو الذي نجح في أول مواسمه مع الفريق اللندني بالتتويج بلقب الدوري الانجليزي محققاً 95 نقطة.

ويتبقى أمام مانشستر يونايتد ثماني جولات لبلوغ رقم مورينهو أو تحطيمه، حيث يكفيه حصد 19 نقطة من أصل 24 ممكنة لتجاوز هذا الرقم وتحطيمه.