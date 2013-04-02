قهر السرطان.. وعاد إلى الملاعب

أعلن نادي أستون فيلا، أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، أن قائده البلغاري ستليان بتروف سوف يعود مجدداً للملاعب، بعد غياب دام أكثر من عام، إثر إصابته بسرطان الدم "اللوكيميا".

وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على شبكة الإنترنت، أن بتروف حصل على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي المعالج له بالعودة لتدريبات النادي، تمهيداً للحاقه بالمباريات، وذلك بعد تعافيه من المرض.

وتسعى إدارة أستون فيلا لرفع الروح المعنوية للاعب خط وسط الفريق بتروف، ومنحه فرصة أخرى للعب مع الفريق بعد توقفه القسري بسبب المرض، حيث لقيت هذه البادرة استحسان أنصار النادي وتشجيعهم لها.

ويملك بتروف الذي انضم لأستون فيلا عام 2006 سجلاً حافلاً، حيث سبق أن دافع عن ألوانه في أكثر من 200 مباراة علاوة على تقلده لشارة القيادة خلال تلك الفترة، كما أنه خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده بلغاريا.

وكان أستون فيلا قد أعلن العام الماضي عن تعرّض لاعب خط وسطه وقائده بتروف للإصابة بمرض سرطان الدم، وذلك بعد إصابته بحُمى بعد مباراة فريقه ضد أرسنال، في مارس ٢٠١٢، ليخضع بعدها للفحوص التي أشارت إلى تعرضه لهذا المرض.

وأعلن بتروف لاحقاً اعتزاله اللعب بسبب حاجته للعلاج، لكن النادي الإنجليزي صرّح بعد ذلك بأن مرض قائده بدأ بالانحسار، الأمر الذي قد يمنحه فرصة العودة للملاعب وهذا ما تم بالفعل.

ولقي بتروف دعماً معنوياً كبيراً من جماهير أستون فيلا التي قامت بتكريمه، ودعمته في صراعه مع المرض، حيث وقفت في ملعب الفريق تكريماً للاعب البلغاري الذي حضر إحدى المباريات مع زوجته وطفليه وأخذوا يصفقون له لمدة دقيقة ويلوّحون بقميصه رقم 19 ورفعوا لافتات تشجيعية، كتبوا على واحدة منها: "نتمني لك الشفاء العاجل".

ولم يستطع بتروف أن يتمالك نفسه وانهمرت الدموع من عينيه، في حين كتب لاعبو الفريق على قمصانهم الداخلية: "ندعمك يا ستان".