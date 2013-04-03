استمراراً لـ "الفوضى".. ناموا في رفوف "أمتعة السفر"

لم ترق المقاعد الخالية، في القطار العائد من كييفو إلى ميلان، لثلاثي الفريق الإيطالي ستيفان شعراوي وماريو بالوتيلي ونيانغ، فاختاروا التمدد في الرفوف المعدة لوضع أمتعة السفر، بدلاً من استغلال المساحات الفارغة في مقاعد القطار، ومد أجسادهم عليها، والنوم إن رغبوا.

ولأن، شعراوي الذي يلقب بـ "الفرعون"، يوسم بالفوضى، كما يوسم صديقه في الملعب وخارجه، وندّه في "المقارنات" بالوتيلي، فقد طلب من أحد زملاء الرحلة التقاط صورة لهم، ومن ثم قام بنشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: "أمامنا طريق طويل.. ها نحن نتجهز للنوم".