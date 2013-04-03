دوري أبطال آسيا: الهلال والاستقلال.. قنبلة موقوتة

يسعى الهلال السعودي لانتزاع صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا، عندما يستضيف اليوم الاستقلال الإيراني في قمة الجولة الثالثة من البطولة، والتي انطلقت أمس بثمان مباريات.. فيما يلعب اليوم أيضا الاتفاق السعودي مع الشباب الإماراتي، ولخويا القطري مع بختاكور الأوزبكي، والعين الإماراتي مع الريان القطري.

وستكون مباريات اليوم الأخير من نهاية الدور الأول مصيرية لفرق الاتفاق السعودي والشباب الإماراتي، وأيضا الريان القطري لتحديد إمكانية مضيهم قدما في المنافسة أو الخروج المبكر.

وفي الجولة الرابعة المقرر إقامتها في التاسع والعاشر من ابريل الجاري، ستتجدد المواجهة بين كل فرق الجولة الثالثة.

وسيحاول الهلال الذي فاز 3-1 على الريان في الجولة الماضية استغلال لعبه على أرضه للمرة الثانية على التوالي للانفراد مبكرا بصدارة المجموعة، عندما يستضيف الاستقلال، في مواجهة هي أشبه بالقنبلة الموقوتة، التي لو انفجرت الليلة حتماً ستحدث دماراً (نفسياً على الأقل) في أحد الفريقين.

وتقلصت آمال الهلال في إحراز لقب الدوري المحلي رغم فوزه الكبير 4-2 على غريمه الاتحاد في لقاء قمة يوم الجمعة الماضي، وهو الانتصار الذي سيكون أثره المعنوي كبيرا على لاعبي الفريق .. وسيستفيد مدرب الهلال من عودة محمد الشلهوب وياسر الشهراني ونواف العابد للتدريبات بعد تعافيهم من الإصابات.



العين والريان

وفي المباراة الثانية يلعب العين الذي اقترب من إحراز لقب الدوري الإماراتي للمرة الثانية على التوالي مع الريان الذي خسر في آخر جولتين في الدوري المحلي.. ولدى العين ثلاث نقاط في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن الهلال.

ومن المرجح أن يفتقد العين مجددا لجهود الغاني المتألق أسامواه جيان هداف الدوري الإماراتي بسبب معاناته من إصابة تعرض لها في مباراة بلاده ضمن تصفيات كأس العالم أمام السودان الشهر الماضي .. لكن في المقابل تلقي مدرب العين كوزمين أولاريو دفعة قوية بعودة عمر عبد الرحمن إلى التدريبات بعدما غاب أفضل لاعب في كأس الخليج الماضية عن مباراة في الدوري بسبب الإصابة.

وأبدى أولاريو رغبته في الخروج بنتيجة ايجابية، وقال: "علينا أن نضاعف جهودنا حتى نكون جاهزين للمباراة".

ويتطلع العين بطل اسيا 2003 إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الاستقلال الايراني 2-0 لتلقي دفعة نحو التأهل لدور الـ ١٦ في ظل اقترابه من حسم اللقب المحلي.. وفي المقابل سيعاني الريان من غياب الكوري الجنوبي تشويونغ هيونغ وجار الله المري وعبد الكريم سالم العنزي للإصابة وألفارو فرنانديز للإيقاف .. لكن مدرب الريان دييغو اجيري يملك أكثر من لاعب مميز مثل نيلمار دا سيلفا ورودريغو تاباتا وفابيوسيزار وأحمد علاء الدين وحامد إسماعيل.

الفرصة الأخيرة

وفي المجموعة الثانية يستضيف الشباب الإماراتي الذي خسر أول جولتين الاتفاق السعودي الذي يملك نقطة واحدة في مباراة تبدو بمثابة الفرصة الأخيرة للفريقين.. ويتصدر باختاكور الأوزبكي المجموعة الثانية بست نقاط وسيلعب في ضيافة لخويا حامل لقب دوري قطر الذي يملك أربع نقاط ويحتاج إلى الفوز للانفراد بالقمة قبل اللعب في ضيافة المنافس ذاته في الجولة الرابعة.

ويعرف الاتفاقيون ألا أمل لهم في البقاء في المنافسة سوى بالفوز على الشباب .. ولهذا اعتبر مدرب الاتفاق البولندي سكورزا المباراة "حياة أو موتا لكلا الفريقين" لرغبة كل منهما في تحقيق الفوز للحفاظ على فرصتهما في التأهل إلى الدور الـ ١٦ للمسابقة.. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي: "أتمنى أن لا يضيع اللاعبين الفرص السهلة للتسجيل كما فعلوا في مباراتنا الأخيرة، والتي تعادلنا فيها سلبيا مع لخويا القطري.. ولكن إذا حصلنا على نقطة واحدة بالتعادل، فسيكون هذا جيداً أيضاً لكنه غير مرضي، لأنه سيحافظ على أملنا في الوصول إلى الدور التالي".

ومن جانبه أكد مدرب الشباب الإماراتي، البرازيلي ماركوس باكيتا، أنه من الصعب على فريقه القتال في أكثر من بطولة في ظل برنامج المباريات المضغوط، والذي يجبر الفريق على خوض أكثر من مباراة هامة خلال فترة زمنية قصيرة.. وقال: "سنخوض مواجهتنا مع الاتفاق، بتشكيلة تمزج بين الأساسيين والبدلاء والشباب، للتعرف على مستوى الجميع، خاصة أنه تنتظرنا مجموعة مهمة من المباريات، ونعمل وفق خطة محددة الأهداف، وبدأت نتائجها في الظهور، وسيكون للشباب مستوى مختلف وأقوى في الموسم المقبل".

أما لخويا القطري فهو يسعى للعودة من طشقند بنتيجة تبقيه قريبا من الصدارة، ويعرف المدير الفني لفريق لخويا البلجيكي إيريك غيريتس جيدا قوة خصمه "دخلنا البطولة بشكل جيد، وكان بإمكاننا أن نحقق الفوز أمام الاتفاق ونتصدر ولكننا لم نتمكن من ذلك".. وتابع: "نحن جاهزون لخوض مباراة قوية ونحقق الفوز، ونتصدر المجموعة".

فيما أكد مدرب باختاكور الأوزبكي مراد بيك إسماعيلوف أنه يعرف صعوبة المباراة والخصم "سنواجه فريقاً كبيراً يقوده مدرب محنك، ويضم لاعبين على مستوى عال جداً، خاصة المحترفين ولكن التعادل لن يكون احد خياراتنا". وأضاف: "هدفنا أن نرتقي بالأداء من مباراة إلى أخرى.. لدينا عدد كبير من الشباب ونحن نطالبهم دائما بتقديم أفضل ما لديهم وإذا لم نطالبهم بالأفضل فإن عطائهم لن يتطور".

شرق القارة



وفي مباريات الشرق، يستضيف جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي أوروا الياباني، فيما يحل جزوانزو الصيني ضيفا على موانجثونغ التايلاندي ضمن مباريات المجموعة السابعة.. بينما يلعب كاشيو االياباني مع سوون سامسونغ الكوري وقوة حوه الصيني مع سنترال كوست الإسترالي في المجموعة الثامنة.