ريال مدريد وغلطة سراي.. المعركة الأوروبية "السهلة" المخيفة

يبحث ريال مدريد الإسباني حامل اللقب تسع مرات عن تحقيق فوز مطمئن قبل رحلة اسطنبول، عندما يستقبل غلطة سراي التركي اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينهو، الباحث عن لقب ثالث بعد تتويجه مع بورتو البرتغالي عام 2004 وانتر ميلان الإيطالي عام 2010، وجه رسالة مبكرة بضرورة الفوز على ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل الانتقال إلى المدينة الواقعة بين قارتي اسيا وأوروبا، مع إدراكه أن غلطة سراي عزز صفوفه بمجموعة من النجوم على رأسهم المهاجم العاجي ديدييه دروغبا ولاعب الوسط ويسلي سنايدر المتوجين سابقا باللقب القاري: "ستكون المواجهة صعبة، لكن علينا محاولة نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، ما لم نفلح فيه امام مانشستر يونايتد"، مذكرا بالتعادل مع الفريق الانجليزي 1-1 قبل ان يحقق فوزا لافتا 2-1 خارج ارضه في الدور السابق.

وحذر مورينهو من لاعبي الفريق التركي المميزين على غرار لاعب ارسنال الانكليزي السابق، العاجي إيمانويل إيبوي، ولاعب يوفنتوس الايطالي السابق، البرازيلي فيليبي ميلو، ولاعب ليفربول الانجليزي السابق، الاسباني البرت رييرا، ولاعب لاتسيو الايطالي السابق، الحارس الأوروجوياني فرناندو موسليرا، كما يملكون فاتح تيريم المدرب الافضل في تركيا الذي درب ايضا في ايطاليا مع مجموعة فريدة من المشجعين.



عقدة التسجيل

لكن مورينهو يأمل ان يفك فريقه عقدة التسجيل في الآونة الأخيرة باستثناء مواطنه الهداف كريستيانو رونالدو المحافظ على مستواه، اذ سجل 21 هدفاً في السنة الجديدة مقابل 23 هدفا لباقي زملائه.

وعن فقدان باقي لاعبي الفريق طريق المرمى، قال مورينهو المتخوف من مستوى الفرنسي كريم بنزيمة والأرجنتيني هيجواين: "ربما هذه احدى الفوارق مع الموسم الماضي. كنا نسجل ثلاثة اهداف من اربع فرص وبسهولة، والوحيد الذي حافظ على قوته هو كريستيانو رونالدو".

وأشار المدرب البرتغالي الى ان الحارس ايكر كاسياس لن يشارك لأول مرة منذ 11 عاما في ربع النهائي على رغم عودته الى التمارين بعد كسر في يده وحصوله على الضوء الاخضر من الاطباء للعب، وسيحرس العرين دييجو لوبيز الذي اعلن مورينهو انه يريد تمديد فترة بقائه مع الريال.

ويتوقع أن يعود إلى تشكيلة الفريق الملكي الباحث عن تأهله الى نصف النهائي للمرة 24 (رقم قياسي) المدافع الفرنسي الشاب رافايل فاران والظهير الايسر البرتغالي فابيو كوينتراو بعد غيابهما عن مباراة سرقسطة التي ارتاح فيها لاعبو الوسط تشابي الونسو والالمانيان سامي خضيرة ومسعود أوزيل والأرجنتيني انخيل دي ماريا.

مواجهة هدافين

وعن مستوى مهاجم غلطة سراي براق يلماظ متصدر ترتيب الهدافين مع رونالدو (8 اهداف)، قال الأخير الذي اعتبر إن أسلوب غلطة سراي الهجومي يناسب فريقه :"يلعب يلماظ جيدا في دوري الابطال، لكن يجب ان نركز امامه كي نتأهل الى نصف النهائي".

وستكون المواجهة مميزة لدروغبا وسنايدر بعدما اشرف عليهما مورينهو سابقا في تشلسي وانتر ميلان الايطالي على التوالي.

وقال الهولندي انه امضى اجمل فترة في حياته الكروية مع مورينهو في انتر ميلان: "هو بمثابة الوالد الثاني لي.. هو ماكينة .. في كرة القدم هناك بعض اللاعبين مثل الماكينات، لكن منذ تعرفت الى مورينهو يمكنني القول انه اصبح لدينا مدربين مثل الماكينات.. منحني الثقة واستمتعت بلعب كرة القدم اكثر من اي وقت مضى، وكشخص منحني اكثر من العمل معه كمدرب، فهو صديق لي".

وعن المواجهة، قال سنايدر (28 عاما) القادم الى اسطنبول مقابل 5ر7 ملايين يورو والذي اطلقه مورينهو في انتر عام 2009 بعد موسمين عاديين مع ريال مدريد: "من المهم أن نخوض مباراة اسطنبول ولدينا حظوظ واقعية للتأهل. سيكون رائعا ان نعود الى ارضنا وتكون المواجهة مفتوحة".

وعن امكانية ايقاف رونالدو، قال لاعب وسط ريال السابق حميد التينتوب: "إذا اعتقدنا انه بإيقاف رونالدو سنتأهل نكون قد أخطأنا".



الإمبراطور يعرف مورينهو جيداً

أما "الإمبراطور" فاتح تيريم الذي قاد الفريق الأصفر والأحمر إلى لقب الدوري خمس مرات والكأس مرتين ولقب كأس الاتحاد الاوروبي سابقا، خلال ثلاث ولايات، فقال عن غريمه في مباراة الليلة: "أعرف مورينهو منذ سنوات .. نتمتع بصداقة والمباراة لن تغير ذلك، قد لا يكون المدرب النمطي وهو مختلف عن البقية".. وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الفريق التركي ربع النهائي منذ 2001.

ملقا وبوروسيا دورتموند

في أول ظهور له في المسابقة القارية الأولى، يخوض ملقا الدور ربع النهائي أمام بوروسيا دورتموند حامل لقب 1997 والدوري الالماني في الموسمين الاخيرين، وسيكون ملعبه "لا روساليدا" مسرحا لمباراة الذهاب اليوم الاربعاء.

وقال لاعب وسط ملقا الدولي السابق خواكين سانشيز: "هذه المباريات التي يرغب اي لاعب بخوضها .. نحن سعداء لهذه التجربة ولانضمام المشجعين معنا .. يمكنك استشعار احلام النادي اينما ذهبت، سنكون شرسين ونبحث عن الفوز على ارضنا، حتى الفوز 8-صفر لن يكون كافيا في المانيا".

وتصدر ملقا مجموعته في الدور الاول امام ميلان الايطالي، وقلب تأخره امام بورتو في الدور الثاني الى فوز 2-صفر اوصله الى دور الثمانية، علما بان الفريق الاندلسي لم يخسر في 13 مباراة على ارضه في المسابقات الاوروبية.

وسيكون ملقا، صاحب ثاني اقوى دفاع في الدوري الاسباني، امام هجوم كاسح لفريق المدرب يورغن كلوب سجل 91 هدفا في 40 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

وسيتواجه الحارس الارجنتيني ويلي كاباييرو الذي قدم مستوى مميزا مع ملقا، مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب 9 اهداف على التوالي خارج ملعبه في الدوري، و13 هدفا في اخر 13 مباراة مع الفريق الأصفر.

وسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز على شتوتغارت 2-1 السبت ليؤخر تتويج بايرن ميونيخ الراغب بضمه.

ويحوم الشك حول مشاركة المدافعين ماتس هوملس المصاب في اربطة كاحله وسيباستيان كيهل ولاعب الوسط البولندي ياكوب بلاتسيكوفسكي، بالإضافة إلى الظهير مارسيل شميلتسر المكسور انفه في مباراة السبت الماضي بعد اصطدام قوي مع النمسوي مارتن هارنيك.

وعلق كلوب على اصابة شميلتسر: "كان الكسر فريدا.. انفه كان في كل الاتجاهات.. نقل مارسيل الى المستشفى ولا يمكنني القول ما اذا كان سيلعب".

واللافت ان ملقا الذي يملكه القطري الشيخ عبدالله آل ثاني، حرم من المشاركة في المسابقات الاوروبية في المواسم الاربعة المقبلة اذا تأهل الى احداها بسبب تخلفه عن دفع مستحقاته.

لكن مستوى الفريق لم يكن ثابتا في العام الجديد، اذ فاز في 6 مباريات فقط من اصل 17 مباراة، وفوزه على رايو فايكانو 3-1 السبت الماضي كان الاول في خمس مباريات في الدوري.

ويأمل مدربه التشيلي مانويل بيليغريني أن يتابع الإنجاز، بعد نجاحه مرة جديدة بقيادة فريق صاعد الى هذا الدور، بعد المرة الاولى مع فياريال الإسباني عندما أوصله إلى نصف نهائي 2006.