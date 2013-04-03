دوري أبطال أوروبا: أصيب "ميسي" وخرج .. فتعادل "سان جيرمان

بهدف في الوقت بدل الضائع للمباراة، أفلت سان جيرمان الفرنسي من فخ الهزيمة على ملعبه وتعادل 2/2 مع ضيفه برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم التعادل، أصبح برشلونة في وضع أفضل من منافسه لبلوغ المربع الذهبي للبطولة حيث يحتاج للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب على ملعبه يوم الأربعاء المقبل.

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 38 ليزاحم به كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني وبوراك إيدن يلمز مهاجم جالطة سراي التركي في صدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن برصيد ثمانية أهداف حتى الآن قبل مباراة الريال وجالطة غدا الأربعاء.

وفي الشوط الثاني، أدرك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التعادل لسان جيرمان بهدف مثير للجدل حيث أحرزه وهو عائد من وضع التسلل في الدقيقة 79 في مرمى فريقه السابق.

ولكن تشافي هيرنانديز قاد الفريق للتقدم مجددا بهدف في الدقيقة 89 من ضربة جزاء حصل عليها زميله أليكسيس بعدما تعرض للإعاقة من قبل الحارس داخل منطقة الجزاء قبل أن يحرز بليس ماتويدي هدف التعادل الثمين في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

واحتفل برشلونة اليوم بعودة مديره الفني تيتو فيلانوفا إلى مقاعد الجهاز الفني للفريق باستاد "بارك دو برينس".

وقضى فيلانوفا أكثر من شهرين في مدينة نيويورك الأمريكية لاستكمال العلاج بعد الجراحة التي أجراها أواخر العام الماضي لاستئصال ورم سرطاني.

وعاد المدرب إلى إسبانيا قبل أيام ولكنه غاب عن مباراة الفريق التي تعادل فيها مع سلتا فيجو 2/2 السبت الماضي بالدوري الإسباني قبل أن يعود اليوم إلى مقاعد الجهاز الفني للفريق.

وافتقد برشلونة في مباراة اليوم جهود كل من مدافعه المخضرم كارلوس بويول قائد الفريق والبرازيلي أدريانو كوريا والمهاجم بدرو رودريجيز للإصابة ولكن باقي لاعبي الفريق نجحوا في تعويض غيابهم.

واختار فيلانوفا الدفع بالمهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز كمهاجم صريح إلى جوار ديفيد فيا ليتحرك ليونيل ميسي بحرية أكبر ولكن الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه قلصت من خطورته.

ودفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لباريس سان جيرمان بلاعبيه لوكاس وتياجو العائدين من الإصابة كما دفع أنشيلوتي باللاعب الإنجليزي المخضرم ديفيد بيكهام /37 عاما/ منذ البداية للاستفادة من خبرته العريضة بدلا من الاعتماد على لاعب شاب ضمن التشكيلة الأساسية.

بايرن ميونيخ يقترب من التأهل

قطع بايرن ميونيخ الألماني شوطا كبيرا على طريق التأهل للمربع الذهبي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2/صفر على ضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية للبطولة قبل لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب يوفنتوس في تورينو يوم الأربعاء المقبل.

وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدف سجله المدافع النمساوي ديفيد ألابا بتسديدة قوية مباغتة من مسافة بعيدة بعد 23 ثانية فقط من صفارة بداية المباراة ليكون من أسرع الأهداف في تاريخ البطولة.

وفي الشوط الثاني، عزز توماس مولر تقدم الفريق البافاري بالهدف الثاني في الدقيقة 63.

وخاض بايرن اللقاء بمعنويات رائعة بعد الفوز الكاسح 9/2 على هامبورج السبت الماضي ليصبح الفريق على بعد نقطة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) وينتظر أن يحسمه بالفعل في مباراته أمام إنتراخت فرانكفورت مطلع الأسبوع المقبل ليكون أسرع حسم للقب في تاريخ البوندسليجا وبالتحديد في 28 مرحلة من المسابقة (رقم قياسي).

ومع الهدف المبكر للغاية، ساد الشعور لدى البعض بأن الفريق في طريقه لتحقيق فوز كبير على ضيفه الإيطالي الذي خاض لقاء اليوم بعدما حسم أحد لقاءات القمة بالدوري الإيطالي لصالحه مطلع هذا الأسبوع أيضا وتغلب على إنتتر ميلان 2/1 في عقر داره ليعزز موقعه في صدارة جدول المسابقة بفارق تسع نقاط أمام نابولي قبل ثماني مراحل من نهاية جدول المسابقة.