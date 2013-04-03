شوبير والجنايني وكذبة ابريل

شئ جميل ان يستعيد شعبنا ذكرياته وايامه الحلوة او الزمن الجميل.. وسط الجو السياسي المحموم والتغييرات النفسية التي نشهدها بعادات وتقاليد جديدة لم نكن نتخيل ان نكتسبها ونتحول هذا التحول الخطير سلوكيا ونفسيا.. المهم عادت كذبة ان بالزمالك وتربطه علاقات وطيدة بكل المسئولين بالنادي وعلي رأسهم رئيس النادي ممدوح عباس فان الكذبة المتفق عليها بين شوبير والجنايني تحولت الي حقيقة في الشارع الكروي وتناقلتها جميع المواقع الاعلامية.. البعض لم يصدق من هول او وقع الصدمة والآخرون اعتقدوا بحدوث مشاكل في مفاوضات الاهلي مع بركات ادت الي انتقاله.. ولانها كذبة فقد انتشرت بسرعة رهيبة وبالطبع لم تدم طويلا نظرا لشعبية الاهلي والزمالك ومكانة بركات.. ولكن ماذا لو حدث فعلا وانتقل بركات الي الزمالك وتحولت الكذبة لحقيقة ؟!

هل سيكون الاعلامي شوبير صاحب السبق؟!

وهل سيكون عضو المجلس السابق الجنايني مكشوفا عنه الحجاب؟!

بالطبع نحن اصبحنا في زمن من الممكن ان يحدث فيه اي شئ غير طبيعي وبالتحديد في الوسط الكروي لان انتقالات اي لاعب من ناديه لاي ناد اخر تحكمها امور اخري اهمها النواحي المادية واصبح الانتماء عملة نادرة بين صفوف اللاعبين بسبب الموج العالي لإغراءات الاحتراف التي تسيطر علي كل شئ.. ورغم التزام الاهلي والزمالك الصمت فور انتشار الكذبة المحبوكة.. الا ان هناك من صدقها ولم يطرأ علي البال في وقتها انها كذبة ابريل او مارس او حتي اغسطس !!

حاول شوبير بأسلوبه ان يضفي نوعا من الدعابة او استعادة ايام الزمن الجميل الذي اختفي ويحسب له بالطبع كاعلامي ولكن بالنسبة للجنايني اتصور انه سيعاني من تلك الكذبة فترة طويلة لأنه شارك في صنعها وفقد مصداقيته كمسئول سابق في الزمالك.. واتصور ان اي زميل سيفكر الف مرة قبل ان يساله اي سؤال او يعرف معلومة او يتأكد من خبر سمعة.. المهم فاز شوبير وخسر الجنايني لأنه شارك في صنع كذبة ابريل والمفروض انه مسئول سابق كبير كان يجب عليه عدم المشاركة في صناعة اي كذبة حتي ولو كانت علي الطريقة الابريلية!!

ولم تعجبني التصريحات التي صدرت عن بركات في المواقع واشك انه قالها عندما اعلن انه مستعد للعب في اي ناد باستثناء نادي الزمالك.. اؤكد اشك ان بركات نجم كبير وله مكانته ولا ينزلق مطلقا في مثل تلك التصريحات لاسيما وانه يعلم كما نعلم ان الزمالك ناد كبير له مكانته وشعبيته وجماهيريته وربما لو قال بركات مثل هذا التصريح فيكون السبب فيه عضو المجلس السابق علي اعتبار انه شارك في صناعة كذبة ابريل!!

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية

