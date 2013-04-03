لمن تذهب رئاسة الإتحاد الآسيوي

بالرغم من إدراكي بأن صوتي لا يمثل أي أهمية تذكر في صندوق الاقتراع في الانتخابات القادمة لرئاسة الاتحاد الآسيوي إلا أنه من الطبيعي أن أتمنى فوز الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم كونه يسبق اسمه الكريم كلمة «البحريني» كما أنني لا أغفل إطلاقاً حق البقية في تمنياتهم في فوز مرشحيهم، خاصة الإماراتي الشقيق يوسف السركال والسعودي الشقيق الدكتور حافظ المدلج ، فكما الحق مكفول لي لتمنياتي لمواطني هو أيضاً هو حق مكفول لشعوبهم. الذي لا أتمناه إطلاقاً هو أن يتصور شعوب دولنا الخليجية الشقيقة أن تلك الانتخابات ربما تعكر جو العلاقات الذي أرسى دعائمها حكام الدول الخليجية منذ الأزل ، فتلك العلاقات لا يمكن لانتخابات رياضية أن تمزقها أو تجعل منها عداوة أو بغضاء ، وذلك لان في الأول والأخير هي انتخابات رياضية وليست شيئاً آخر ، لذلك يتوجب علينا فصل العملية برمتها ولا نجعل مجالاً من هنا وهناك أن تأخذ العملية مساراً بإمكانه تعكير صفو مجتمعنا الخليجي العربي. بالطبع الأيام القادمة ستشهد سخونة في الساحة الخليجية والعربية والآسيوية ، فالانتخابات لم يتبق عليها سوى شهر واحد فقط، ومن الطبيعي والحق المكفول بأن الجميع سيلعب باوراقه الانتخابية مما سيعطي ذلك السخونة في العمل والتحضير ، ولا شك بأن الإعلام سيلعب دوره هو الآخر.

المهم في الموضوع بالنسبة لي كمواطن خليجي قبل ان أكون بحرينياً هو بأنه مهما كان الفائز في تلك الانتخاب «مع تمنياتي طبعاً لمرشح البحرين الشيخ سلمان بن ابراهيم» أن لا يجعل ذلك للود قضية، فإن فاز مرشح وطننا فرحنا كثيراً، وإن حالف الحظ أحد الأخوة الأشقاء باركنا لهم والمنصب لم يذهب بعيداً.

اليوم من حق الجميع أن يلعب بأوراقه كيفما يشاء، فمثل تلك الانتخابات وحسب مستوياتها بحاجة لعمل مضني وجبار، كما ان للعلاقات دور مهم في ذلك الأمر، ولعل الشيخ سلمان بن ابراهيم قد خاض مثل تلك الانتخابات وربما كانت أشرس من الانتخابات الآسيوية القادمة، ومن الطبيعي سيكون هو أكثر خبرة وحسن التصرف في انتزاع الفوز وهذا ما نتمناه له، وللحديث بقية طالما في العمر بقية.

نقلاً عن "الأيام" البحرينية

