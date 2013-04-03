مورينهو يشتم صحافياً: أنت "غير نزيه"

أحرج المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو، أحد مراسلي إذاعة "أوندا ثيرو" خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد قبيل مواجهة ريال مدريد المرتقبة أمام ضيفة غلطة سراي التركي الليلة في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "الديفنسا سنترال"، فقد شنَّ المدرب البرتغالي هجوماً لاذعاً على الصحافي "فرناندو بورغوس" مراسل إذاعة "أوندا ثيرو"، واصفاً إياه بالشخص "غير النزيه".

وجاء رد المدرب بهذه الطريقة القاسية بعد السؤال الذي وجَّهه "بورغوس" حول سبب اختياره الحارس المنضم للفريق الملكي حديثاً دييغو لوبيز على حساب حارس مرمى الفريق المخضرم إيكر كاسياس، على الرغم من تعافي الأخير من الإصابة التي تعرض لها في يده اليسرى في شهر يناير الماضي.

ودافع "مورينهو" عن حارس مرمى فريقه الحالي بضراوة بعد أن انتهى الصحافي الإسباني من حديثه الذي استفسر من خلاله عن مستقبل حراسة المرمى في الفريق الملكي الذي اهتزت شباكه في آخر سبع مباريات، في إشارة واضحة إلى حاجة الريال لجهود حارسه الأصلي وقائده إيكر كاسياس ليحل محل دييغو لوبيز.

وأبدى "السبيشل ون" رفضه التام لمجرد التشكيك بالمستوى الكبير الذي يقدمه دييغو لوبيز، مشيراً إلى أنّ حارس مرماه قد أصبح موضع انتقاد من أشخاص بعيدين كل البعد عن الحيادية، وعلى رأس هؤلاء الأشخاص الصحافي "بورغوس".

وفاجأ مورينهو الجميع بعدما أخرج من جيبه ورقة ذكّر فيها الصحافي الإسباني بتقرير كتبه قبل سنوات عدة، قال فيه: "أنا لا أحب اللاعب "فلان" الذي يلعب لمجرد أن تاريخه كذا وألا يخرج من التشكيلة مهما حدث، دائماً أحبّذ أن يلعب اللاعب الأفضل في الوقت الحالي، والمدرب الذي يصر على وضع هذا اللاعب في التشكيلة فإنما هو يضر باللاعب، لا يمكن أن يكون اللاعب أساسياً بمرسوم ويجب أن يقاتل على مكانه".

ولم يكتفِ "المدرب الفريد من نوعه" بهذا الكلام بل اختتم انتقاده لـ"بورغوس" قائلاً: "سأكتفِ بما قلته أنت، لقد عرف الجميع الآن أنك لست نزيهاً ولا محايداً في تحليلاتك".