الأهلي "يفترس" سباهان الإيراني

سحق فريق الأهلي السعودي مضيفه سباهان أصفهان الإيراني بأربعة أهداف مقابل هدفين، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وحقق الأهلي فوزه الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد سباهان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ونجح الأهلي في تحويل تأخره بالهدف المبكر الذي تقدم به سباهان في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة عن طريق إكزافاهير سوكاج، ورد الفريق السعودي بأربعة أهداف ساحقة. وتكفل فيكتور سيموس بتسجيل الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 23 و65 بينما سجل برونو سيزار وعماد علي الحوسني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و46.. قبل أن يحرز فرشيد طالبي الهدف الثاني لسباهان في الدقيقة ٨٨.

الشباب يتخطى تراكتورسازي

انتزع الشباب السعودي صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه تراكتورسازي تبريز الإيراني 1-صفر، اليوم الثلاثاء، في الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وسجل ناصر الشمراني هدف الفوز في الدقيقة 30.

وكان الجيش القطري فاز على ضيفه الجزيرة الإماراتي 3-1 اليوم أيضا في المجموعة ذاتها.

ورفع الشباب رصيده الى 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لتراكتورسازي بفارق الأهداف أمام الجيش، وبقي الجزيرة عند نقطته الوحيدة.

الغرافة يهزم النصر بالأربعة

دك فريق الغرافة القطري مرمى مضيفه النصر الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم. ورفع الغرافة رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بينما ظل النصر بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير.

وتقدم جبريل سيسيه وحامد شامي واندرسون نيني بثلاثة أهداف للغرافة في الدقائق 24 و31 و45. ورد حبيب الفرادان وبرونو كوريا بهدفين للنصر في الدقيقتين 56 و58. وتكفل انس مبارك بتسجيل الهدف الرابع للغرافة قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

الجيش القطري يحرز أول ثلاث نقاط

حقق الجيش القطري فوزه الأول في دوري أبطال آسيا لكرة القدم وكان على حساب ضيفه الجزيرة الإماراتي 3-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وسجل فاغنر (7 و58) وماهر يوسف (17) أهداف الجيش، وسبيت خاطر (45) هدف الجزيرة.

ورفع الجيش رصيده الى 4 نقاط، وظل الجزيرة على رصيده السابق بنقطة واحدة.