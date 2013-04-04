ألفيس: مورينهو يضغط على الحكام.. وغياب ميسي غير مؤثر

اتهم البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة، اليوم الأربعاء، البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالتأثير على حكام دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح الظهير الأيمن في مؤتمر صحافي "عندما يتم الضغط على الحكم، يؤثر ذلك كثيرا".

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان يقول ذلك بسبب مورينهو، رد مدافع برشلونة بشكل قاطع "نعم"، وأضاف "كل شيء بدأ بمن بدأه".

وجاءت انتقادات برشلونة للتحكيم على خلفية ما حدث الثلاثاء في فرنسا، حيث تعادل باريس سان جيرمان 2-2 أمام الفريق الكاتالوني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، واحتسب حكم اللقاء الألماني فولفجانغ شتارك هدفا للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش من تسلل واضح.

وتعرض نفس الحكم لانتقادات قاسية من مورينهو قبل عامين ، عندما قام في الدور قبل النهائي من نفس البطولة بطرد لاعبه ومواطنه بيبي بسبب خطأ ارتكبه أمام برشلونة وضد ألفيش على وجه التحديد، الذي اتهمه المدرب البرتغالي حينها بالمبالغة في ادعاء التعرض للإيذاء.

وفيما يتعلق بالإصابتين اللتين تعرض لهما الثلاثاء زميلاه الأرجنتينيان ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو، صرح الظهير بأنه "أمر مؤسف لأنهما يسهمان بالكثير مع الفريق"، رغم ثقته بأن يراهمها قريبا لأنهما "قويان".

وفيما يتعلق بميسي على وجه التحديد، اعترف ألفيس بأن "الخوف كان كبيرا، لكنه خضع لفحوصات عديدة وتبين أن إصابته أخف ".

وبحسب ما قاله برشلونة اليوم، فإن إصابة الأرجنتيني كانت أخف مما كان متوقعا، لذا سيغيب لنحو عشرة أيام.

وقال المدافع: "الآن يبدو ذلك كمحفز لإظهار أننا قادرون على اللعب بدونه إذا لم يكن حاضرا بسبب الإصابة، وأنه يمكننا فعل ذلك بنفس درجة التألق في وجود ميسي".

