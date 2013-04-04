إبراهيموفيتش: كن معنا ياروني.. نحن أفضل فريق في أوروبا

حث السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الإنجليزي واين روني للانضمام الى باريس سان جيرمان في حال قرر ترك فريقه الحالي مانشستر يونايتد الصيف المقبل.



ويلف الغموض مستقبل روني في مانشستر يونايتد رغم تأكيد مدرب "الشياطين الحمر" الاسكتلندي اليكس فيرغوسون ان مهاجمه سيواصل الدفاع عن ألوان متصدر الدوري الممتاز، قائلا ردا على التقارير التي تحدثت عن احتمال رحيل اللاعب الصيف المقبل بعد بقاء الاخير على مقاعد الاحتياط في اياب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد الإسباني 1-2: "ما يقال في الصحف تفاهات ليس إلا...واين سيكون هنا الموسم المقبل. بإمكانكم الوثوق بكلمتي. لا توجد هناك أي مشاكل مع اللاعب..."



وفي حال قرر روني الرحيل عن يونايتد الصيف المقبل فيبدو سان جيرمان من الاندية التي ستسعى جاهدة للحصول على خدماته، وقد أكد رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي رغبة فريقه بالمهاجم الانجليزي من خلال قوله مؤخرا في حديث لشبكة "سكاي سبورتس نيوز": "انه لاعب رائع، احد افضل المهاجمين في العالم. أعتقد أن الجميع يرغب في حصول هذا الأمر (التعاقد معه). لكن اذا اردنا التحدث عن الوقائع فنحن لم نجر أي اتصال به".



ويبدو ابراهيموفيتش الذي انضم الى سان جيرمان هذا الموسم من ميلان الايطالي بصحبة البرازيلي تياغو سيلفا، متحمسا لفكرة اللعب الى جانب مهاجم ايفرتون السابق، معتبرا بان النادي الباريسي يملك الكثير لتقديمه للاعب.



وأضاف إبراهيموفيتش الذي سجل هدف التعادل الاول لسان جيرمان في مباراة الثلاثاء امام فريقه السابق برشلونة الاسباني (2-2) في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، "اذا اراد ان يكون جزءا في افضل مشروع كروي فلا يوجد هناك سوى فريق واحد يوقع معه".



وتابع في تصريح لصحيفة "صن" البريطانية: "وحده يعلم القرار الذي سيتخذه في الصيف لكن المشروع الذي نحاول القيام به هنا واضح جدا. نحن لا نكتفي بان نكون القوة المهيمنة في فرنسا، نريد أن نكون الفريق الافضل في أوروبا ايضا. بإمكاني أن أفهم السبب الذي يدفع مالكي النادي الى الاهتمام بروني - انه بين افضل 10 مهاجمين في العالم".