بكنباور يسخر من بوفون "المتقاعد"

وصف القيصر الالماني فرانتس بكنباور حارس مرمى يوفنتوس الايطالي جانلويغي بوفون بـ"المتقاعد" لعجزه عن صد تسديدة مبكرة منحت بايرن ميونيخ هدف التقدم امام ضيفه الايطالي، امس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

واحتاج الفريق البافاري الى 26 ثانية فقط للتقدم بتسديدة قوية للنمساوي دافيد الابا من مسافة 35 مترا، قبل ان يحسم اللقاء 2-صفر بهدف توماس مولر.

وقال بكنباور (67 عاما)، لاعب وقائد ومدرب ورئيس بايرن سابقا لشبكة "سكاي سبورتس" الالمانية: "شعرت بانا الابا سدد الكرة عن بعد كيلومترات وجعل بوفون يبدو كالمتقاعد. كان يجب أن يصدها، ربما لم يعتقد ان الابا سيسدد من هذه المسافة".

واقر بوفون (35 عاما) ان التسديدة خدعته بعدما ارتدت قليلا من لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال: "في الهدف الأول، حول فيدال تسديدة الابا وذهبت في الاتجاه الخاطئ. كنت خطوت خطوة الى اليمين ولم انجح بالوصول الى الكرة في الوقت المناسب".