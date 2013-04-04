الدوري الإنجليزي: تشلسي أسوأ فريق يلعب"الركلات الركنية"

أظهرت إحصائية "طريفة" نشرتها إحدى الصحف الإنجليزية، عن أفضل وأسوأ فرق الدوري الإنجليزي تنفيذا للركلات الركنية، حيث جاء نادي تشلسي كأسوأ الفرق، بينما احتل نادي أستون فيلا مرتبة "الأفضل" في الموسم الحالي.



وقالت صحيفة "الدايلي ميل"، أن فرق المقدمة سجلت فشلا ذريعا في تنفيذ الركلات الركنية ولم تستفد بالشكل المطلوب منها، في حين حققت فرق الترتيب الأخير والوسط نسبة جيدة مقارنة بإمكانياتها ومستويات لاعبيها.



وجاء تشلسي في المرتبة الأولى كأسوأ فريق ينفذ الركلات الركنية، بنسبة نجاح بلغت (22.5%)، وحل أرسنال في المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت ( 23.8%)، في حين جاء مانشستر يوناتيد في المركز الثالث بنسبة (24.1%).



وكشفت الاحصائية نفسها عن أن فريق أستون فيلا هو من أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي نجاحا في تنفيذ الركلات الركنية بنسبة نجاح بلغت (46.5%)، تلاه نادي كوينز بارك رينجرز حيث بلغت (36.%)، بينما حل ثالثا نادي ستوك سيتي بنسبة بلغت (35.7%).



وعلى صعيد اللاعبين، فقد جاء لاعب وسط تشلسي البلجيكي ايدن هازارد في صدارة اللاعبين الذين فشلوا في تنفيذ الركلات الركنية، حيث نفذ (44) ركلة ركنية، وصل منها (6) كرات فقط على رؤوس زملائه.



وجاء لاعب أرسنال ثيو والكوت ثانيا بتنفيذه (57) ركلة، وصل منها (10) فقط لزملائه، تلاهم ثالثا مهاجم مانشستر يوناتيد الهولندي روبن فان بيرسي الذي نفذ (75) ركلة ركنية وصل منها (17) ركلة لزملائه في الفريق.

