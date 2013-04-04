طفل مريض و"وعد" ومذيع .. وراء فرحة تشافي "العارمة"

كشف صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الدولي تشافي هيرنانديز، عن السر وراء الفرحة العارمة التي انتابته عقب تسجيله هدف التقدم الثاني لفريقه في المباراة التي جمعته بنظيره باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ونقلت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكاتالونية عن تشافي قوله، بأنّه لم يتمالك نفسه من شدة الفرحة عقب تسجيل الهدف؛ وذلك لأنه أوفى بالوعد الذي قطعه على نفسه لأحد الأطفال المصابين بمرضى السرطان بإهدائه الهدف في حال تسجيله.



ووضع مهاجم منتخب "لافوريا روخا" يده على رأسه عقب تسجيله الهدف، مهدياً إياه إلى الطفل "ميغيل" البالغ من العمر 10 سنوات.



ويرتبط قائد برشلونة بعلاقة وطيدة بالطفل "ميغيل"، بعدما تعرف عليّه عن طريق الإعلامي "جوردي باستي" حينما كان يستمع لبرنامجه الإذاعي عبر محطة"راك – 1" الإذاعية الكاتالونية، وهو اليوم الذي كان يبث فيه البرنامج من داخل مستشفى "سان جوان ديوس" التي يقيم بها الطفل "ميغيل".



وأبدى"الطفل" خلال البرنامج رغبته في الحصول على قميص وتوقيع الدولي الإسباني، فما كان من مايسترو "البلاوغرانا" إلا وأنّ حقق حُلم "ميغيل" حين منحه قميصه موقعاً عليه اسمه.

