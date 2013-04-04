مارادونا: بلاتيني مؤهل لرئاسة الاتحاد الدولي

توقع قائد المنتخب الأرجنتيني دييغو مارادونا أن تنجح أحد فرق أمريكا اللاتينية في إحراز لقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، "لأن الفرق الأوروبية عادة ما تلقى صعوبات في فرض لونها في هذه المنطقة من العالم".

وقال مارادونا في حديث لقناة دبي الرياضية من المقرر أن تبثه مساء غد الخميس أن "منتخب بلاده الأرجنتين سيلقى صعوبات في هذه البطولة بسبب تواجد منتخبات عتيدة من أمريكا اللاتينية مثل البلد المضيفة البرازيل وأورغواي".

وعن علاقاته بصناع القرار الرياضي حول العالم، أكد مارادونا أنه لا يواجه اي مشاكل شخصية مع أحد وتربطه بالعديد منهم علاقة جيدة، مشيراً إلى أن "ميشيل بلاتيني" رئيس الاتحاد الأوروبي الحالي لكرة القدم، هو الشخص المؤهل لرئاسة "فيفا" خلفاً لـ"جوزيف بلاتر" الذي أحاط نفسه بشخصيات متقدمة في السن، على حد تعبيره.

وحول المقارنة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قال مارادونا أن "ميسي" أحسن لاعب في العالم بفضل مهاراته وتواضعه، بينما يحل "رونالدو" في المركز الثاني.

وأكد المهاجم الارجنتيني انه "لن يعود لتدريب فرق كرة القدم إلا إذا وجد ضمانات، ولن يدرب فريقاً غير جاهز، لا يمتلك الإمكانيات المادية للقيام بتعاقدات مدوية" مشيرا الى انه "لا يفكر للعودة إلى فريق الوصل الاماراتي في الوقت الراهن".

وقال مارادونا أنه سعيد بالعيش في دبي ويتمنى ان يقضي بقية حياته فيها، مضيفا "دبي مدينة آمنة تتيح لي التصرف بحرية في الأماكن العامة".

وتابع "لو كنت في مكان آخر لأغلقت أبواب بيتي ومكثت هناك لأنه ليس بإمكاني أن أمارس حياتي بشكل طبيعي، هنا في دبي بإمكاني أن ارتاد السينما وأرتاد السوبر ماركت وحتى لو تواجد معجبين فأنهم يقتربون منك بكل هدوء ولطف".

وأعلن مارادونا أنه رفض عروض عدة للعمل في دول مختلفة، مشيرا إلى انها عروض مغرية، لكن دبي هي "ديزني لاند" بالنسبة لشخص كبير على حد تعبيره.

ورداً على سؤال حول بعد المسافة بين دبي وبلده، أجاب مارادونا ضاحكاً، أن "طيران الإمارات وفرت رحلات مباشرة بين دبي وبوينس آيرس، ولا يحتاج الأمر إلا ساعات قليلة لتمضية إجازة سعيدة مع العائلة".

وكان مارادونا قد اقيل من تدريب نادي الوصل في شهر يوليو الماضي، واختاره مجلس دبي الرياضي ليكون سفيرا للرياضة بالإمارة.

