نصري يرد "اللكمة" لـ"مانشيني": فينغر أفضل مدرب تدربت معه

دخلت العلاقة - المتوترة أصلاً - بين المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي روبرتو مانشيني، ولاعب وسطه الدولي الفرنسي سمير نصري، مرحلة عصيبة، في حرب التصريحات الإعلامية التي شهدت سجالا كبيرا بينهما.



واعتاد المدرب الايطالي توجيه انتقادات علنية "لاذعة" ضد اللاعب الفرنسي، لدرجة أنه صرح مرة برغبته في توجيه لكمة لوجه نصري لكي يلعب بالشكل الأمثل، خصوصا بعد أدائه اللافت في مباراة نيوكاسل التي فاز بها مان سيتي برباعية نظيفة، وتألق فيها نصري بشكل خاص.



وتناقلت وسائل إعلام إنجليزية، باهتمام كبير، تلك التصريحات التي أدلى بها مانشيني، لينتقل الدور إلى نصري، الذي رد بتصريحات مماثلة وأشد قسوة بحق مدربه، حيث سخر نصري من أحاديث المدرب المخضرم خصوصا تلك التي أفصح فيها عن رغبته بـ"توجيه لكمة له".



وقال نصري أنه يشعر باستياء وإحباط كبيرين من مانشيني بسبب تلك التصريحات، موضحا أن مدربه اعتاد على الدوام التقليل من ثقته به، وعدم الإيمان بقدراته.



واعترف الدولي الفرنسي أنه لم يقدم مستوى جيدا هذا الموسم، "لكن الأمر ليس كما يحاول مانشيني الترويج له، أعني أن مستواي لم ينخفض بشكل حاد"!



وعانى نصري هذا الموسم بشكل كبير مع مانشستر سيتي تحت قيادة مانشيني، حيث لم يشارك بصفة أساسية في المباريات، وذلك بسبب رؤية فنية لمانشيني الذي قال إن نصري لا يقدم المأمول.



ووجه نصري نقدا لاذعا لمانشيني بأنه عادة يستخدم عبارات غير مناسبة كونه لا يجيد اللغة الإنجليزية بالشكل المطلوب.



وقال: "آرسين فينغر هو أفضل مدرب عملت معه"، وهو انتقاد واضح وصريح ضد مانشيني الذي تتوقع وسائل إعلام عدة أن يُسرع في عملية الاستغناء عنه نهاية الموسم الحالي.



وأضاف الدولي الفرنسي: "لو كان فينغر هو مدرب مانشستر سيتي لتجنب مواجهة بعض المشكلات"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم شعوره بالندم بسبب تركه لأرسنال قبل موسمين.



وواصل نصري امتداحه لمواطنه فينغر حين أشار إلى أنه الأكثر قربا منه، وتفهما له، كما أنه على علم بكل صفاته، مشيرا إلى أنه كان دائما مفعما بالثقة طوال المواسم الثلاثة التي قضاها معه في أرسنال.

